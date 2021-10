Exjugadores de la NBA acusados de un fraude de $4 millones

Dieciocho ex jugadores de la NBA fueron acusados de defraudar casi cuatro millones de dólares al sistema de seguros médicos de la liga de básquetbol norteamericana, informó este jueves la fiscalía de Nueva York.



Los fiscales señalaron a Terrence Williams, quien jugó en los New Jersey Nets (hoy Brooklyn Nets) y los Houston Rockets, de orquestar el fraude, por el cual sostienen que recibió sobornos por valor de 230.000 dólares.



Glen "Big Baby" Davis, que ganó un anillo de campeón con los Boston Celtics en 2008, y Tony Allen, seis veces elegido en el mejor quinteto defensivo de la liga, también fueron acusados por esta trama que supuestamente se desarrolló desde al menos 2017 hasta el año pasado.



Según la acusación, el grupo defraudó al programa de beneficios de salud y bienestar de los jugadores de la NBA mediante la presentación de falsas solicitudes de reembolso por servicios médicos y dentales que no se habían llevado a cabo.



Los fiscales del distrito sur de Nueva York afirman que Williams reclutó a otros participantes de la trama ofreciéndoles facturas falsas para respaldar sus reclamaciones fraudulentas.



Él "era el eje de la trama", dijo la fiscal principal Audrey Strauss a periodistas.



En la acusación se alega que los acusados presentaron reclamaciones falsas por un total de 3,9 millones de dólares y que los jugadores recibieron unos 2,5 millones de dólares en pagos fraudulentos.



Otros jugadores acusados son Shannon Brown, ex escolta de Los Angeles Lakers; Sebastian Telfair, quien jugó en los Cleveland Cavaliers, y Darius Miller, ex jugador de Los Angeles Clippers.



Todos los jugadores fueron acusados de conspiración para cometer fraude sanitario y fraude electrónico. Williams también fue acusado de robo de identidad agravado.



La fiscal Strauss indicó que 16 de los 19 acusados fueron detenidos el jueves en diversas partes del país.





