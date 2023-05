Escazú no deja dudas: es el gran favorito tras el primer juego de semifinales

Escrito por Julián Blanco. Saque inicial, gana el salto Escazú, Isaac Conejo recoge el balón y envía un pase magnífico a Kay Martínez para que abra el partido. Sencillo y directo, así se lo llevó Escazú (95-69) en una paliza digna de un tricampeón nacional y en una noche donde Kay Martínez anotó de todos colores (30 puntos, 7 rebotes). Tras esa primera canasta, la realidad es que Escazú fue amo y señor de la primera mitad. Tanto así que, cuando entraron los primeros puntos griegos, ya el juego estaba 11-0 a favor de los locales. Esa diferencia no hizo más que incrementarse en un primer cuarto que arrojó un 26-14 inicial.

Las reacciones de los técnicos reflejaban todo, con Nicolás Marín tranquilamente charlando con su asistente Diego Loría, mientras Roy Soto alzaba la voz para corregir a sus jugadores. La segunda mitad, para mal griego, no fue diferente. Aun con los cambios, la visita no supo engancharse al ritmo del líder de fase regular y Kay Martínez, con un 2+1, reflejó la superioridad de su equipo. Mientras a unos todo les salía bien, los otros anotaban a cuentagotas.

No obstante, el juego también fue otro. Con 3:30 disputados del tercer parcial, Kay Martínez, encimado contra la línea, estrelló el balón contra Fabián Arce en un intento de, aparentemente, ganar un saque de banda. A partir de ahí las faltas, que habían iniciado minutos atrás, cambiaron el partido.



Con los árbitros ya como protagonistas, Grecia también compitió el último cuarto, con sus extranjeros Jason Landman y Jalen Taylor (17 puntos cada uno) mostrando más y mejor ese nivel que tanto marca la diferencia. Y para no quedarse atrás, Daniel Powell, destacado estadounidense de Escazú, se permitió cerrar con unos 15 puntos que, a diferencia de su equipo, no pudo anotar cuando dominaban la primera mitad.



Así, con dos mitades bien diferentes, Escazú se lleva las buenas sensaciones a Grecia para el juego 2 del miércoles. “El rendimiento súper bien, vinimos a hacer lo que nos tocaba”, comentó Isaac Conejo tras el juego.