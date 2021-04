Curry liquida con 49 puntos a los Sixers; Chris Paul supera a Magic

Los Angeles, Estados Unidos | El estelar Stephen Curry mantuvo la mejor racha de su carrera al anotar 49 puntos en el triunfo del lunes de los Golden State Warriors ante los Philadelphia 76ers, mientras el veterano Chris Paul (Suns) superó al legendario Magic Johnson en el ranking histórico de asistencias.



Curry sumó también a su cuenta personal 10 triples, 3 rebotes y 5 asistencias comandando el triunfo 107-96 de los Warriors ante los Sixers, líderes de la Conferencia Este de la NBA.

El base logró así su undécimo juego seguido con al menos 30 puntos, la mayor racha en la historia para un jugador de al menos 33 años, que hasta ahora tenía Kobe Bryant.

Curry masacró a los Sixers con lanzamientos de tres de todo tipo y distancia. El base ha alcanzado al menos 10 triples en cuatro de los últimos cinco partidos, con un total de 46 triples anotados en ese lapso.

"Hay algo hermoso en ello. Realmente es un arte", dijo el entrenador de los Warriors, Steve Kerr. "Lo que está haciendo es increíble de ver. Nadie en la historia de este juego ha hecho lo que él está haciendo ahora".

"No sé si he visto algo como la racha que lleva", coincidió el veterano Doc Rivers, técnico de Sixers. "Te garantizo que no hay nadie que haya anotado [puntos] de la forma en que él lo ha hecho".

La defensa de los Sixers, a la que le faltaba su mayor especialista, Ben Simmons, fue incapaz de frenar a Curry, dos veces ganador del concurso de triples del All-Star Game.

Campeón en tres temporadas con los Warriors, Curry empuja ahora al equipo en su intento de clasificar a los playoffs, aunque siguen en la novena plaza de la Conferencia Oeste que solo les garantiza jugar el 'play in' (repechaje).

El pívot camerunés Joel Embiid, uno de los candidatos al premio MVP (Jugador Más Valioso), cargó con el peso ofensivo de los Sixers con 28 puntos, 13 rebotes y 8 asistencias.

- Paul pasa a Magic -

En un triunfo de infarto de los Phoenix Suns sobre los Milwaukee Bucks, el veterano Chris Paul sumó 13 asistencias con las que superó al mítico Earvin 'Magic' Johnson en el quinto lugar del ranking histórico de esta categoría.

Paul, de 35 años, suma 10.145 asistencias por 10.141 del legendario exjugador de Los Angeles Lakers, uno de los mejores jugadores de la historia con cinco anillos en su palmarés.

Por delante de Paul se encuentran los retirados Mark Jackson (10.334), Steve Nash (10.335), Jason Kidd (12.091) y John Stockton (15.806).

El base, que superó a Magic con una asistencia en contraataque a su socio Devin Booker, registró también 22 puntos en el agónico triunfo 128-127 en la prórroga ante los Bucks.

Giannis Antetokounmpo, estrella de los Bucks, tuvo que retirarse de la cancha por problemas físicos al inicio del tiempo extra, cuando sumaba 33 puntos y 8 rebotes.

Dos triples consecutivos de Mikal Bridges (Suns) y Khris Middleton (Bucks) volvían a poner un empate a 127 antes de la última posesión, en la que los árbitros pitaron una falta de PJ Tucker sobre Booker a falta de tres décimas de segundo para el final.

El escolta, que terminó con 24 puntos, anotó uno de los dos tiros libres y los Suns se llevaron un triunfo con el que se mantienen segundos del Oeste.

- Jokic anota 47 a Memphis en doble prórroga -

El pívot serbio Nikola Jokic, principal favorito a ganar el MVP, dio una nueva exhibición en el triunfo 139-137 de los Denver Nuggets a los Memphis Grizzlies en una doble prórroga.

Jokic sumó 47 puntos, 15 puntos y 8 rebotes y resolvió el partido en el segundo tiempo extra con 9 puntos, incluido el triple decisivo.

"Fue una buena noche. Tuve un inicio lento pero luego entraron un par de tiros y empecé a jugar", dijo Jokic, que recibió gritos de "MVP" de los escasos aficionados presentes en el Pepsi Center de Denver.

El base argentino Facundo Campazzo salió de titular en sustitución del lesionado Monte Morris y sumó 3 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias y 2 robos en 31 minutos.

Los Grizzlies pudieron finiquitar el partido en dos ocasiones pero Grayson Allen (24 puntos) erró un triple sobre la bocina en el tiempo reglamentario y Ja Morant falló un acrobático tiro a canasta al final de la primera prórroga.

El joven base, que sostuvo a los Grizzlies en los momentos clave, tuvo una de sus mejores actuaciones de la temporada con 36 puntos, 8 rebotes y 12 asistencias.

Resultados del en la NBA:

Detroit Pistons - Cleveland Cavaliers 109-105

Boston Celtics - Chicago Bulls 96-102

Philadelphia 76ers - Golden State Warriors 96-107

Indiana Pacers - San Antonio Spurs 94-109

Miami Heat - Houston Rockets 113-91

Washington Wizards - Oklahoma City Thunder 119-107

Milwaukee Bucks - Phoenix Suns 127-128 (prórroga)

Denver Nuggets - Memphis Grizzlies 139-137 (doble prórroga)

LA Lakers - Utah Jazz 97-111