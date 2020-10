Con triple ganador de Davis, Lakers se ponen 2-0 ante Nuggets

Con un espectacular triple sobre la bocina de Anthony Davis, Los Angeles Lakers derrotaron este domingo por 105 a 103 a los Denver Nuggets y se colocaron 2-0 en ventaja en la final de la Conferencia Oeste de la NBA.

En una de sus habituales remontadas en estos playoffs, los Nuggets se habían repuesto de una desventaja de 16 puntos (70-54) hasta colocarse por delante 103-102, después de 12 puntos consecutivos del pívot serbio Nikola Jokic.

Pero con solo 2,1 segundos para el final, el veterano Rajon Rondo sacó de fondo y le entregó la última pelota al pívot Anthony Davis para que, defendido por Jokic, clavara el triple de la victoria, culminando una extraordinaria actuación de 31 puntos, 2 triples, 9 rebotes y 2 tapones.

