Santos envía a toda la planilla a cuarentena voluntaria tras detectar nueve casos

El Santos de Guápiles decidió enviar a todo su equipo a una "cuarentena voluntaria" tras detectarse nueve casos positivos de COVID-19.

El club solicitó a la Unafut la reprogramación de la segunda fecha del Clausura ante Sporting.

Los santistas realizaron un testeo masivo previo al inicio del campeonato a petición del máximo ente del fútbol de la Primera División.

​Los dirigidos por Erick Rodríguez realizarán trabajos físicos de manera virtual hasta el 18 de enero.

El fútbol de la máxima categoría también se ha visto golpeado por la variante Ómicron y el Comité de Competición ha tenido que reprogramar la mayoría de encuentros.

Por ejemplo, de la primera jornada se aplazaron los compromisos entre San Carlos vs. Santos, Guanacasteca vs. Saprissa, Sporting vs. Alajuelense y Herediano vs. Jicaral.

Otros clubes se han visto también golpeados como Guanacasteca con 18 jugadores o Jicaral con 15 futbolistas.