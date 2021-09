Emprendedor quiere ayudarle a solucionar problemas con 'Todo a su hogar'

El emprendedor Bryan Zeledón quiere solucionar los problemas de los costarricenses con la plataforma digital "Todo a su hogar".



"Día a día, todos tenemos variedad de arreglos y problemas que resolver en el hogar, y a quién no le ha pasado que no nos dan garantía ni respaldo sobre el trabajo y hay que hacerlo nuevamente, o no nos inspiran confianza para que ingresen a nuestra casa, o nos cobran carísimo o simplemente no sabemos dónde encontrar a ese especialista para solucionar", explicó Zeledón.

Por eso, con su emprendimiento quiere que las personas se despreocupen, ya que se les facilita la solución para que dejen de postergar los problemas.

"Todo a su hogar" tiene una plataforma web y un centro de llamadas, ubicado en San Antonio de Escazú.

La plataforma tiene más de 40 servicios a domicilio en un solo lugar, entre mantenimiento del hogar, medicina y salud, área automotriz.

"Contamos con fontaneros, limpieza doméstica, eléctricos, reparaciones y remodelaciones, técnicos informáticos, médicos, nutricionistas, dentistas, fisioterapeutas, spa, belleza, entrenadores personales, mecánico automotriz, notarios, contadores, diseñadores, mudanzas, enderezado y pintura, entre muchos más. Queremos marcar un antes y un después en lo que son servicios a domicilio y ser la plataforma #1 en soluciones al hogar", finalizó el emprendedor.

Si desea más detalles, puede seguirlos en sus redes sociales como 'Todo a su Hogar', llamarlos al teléfono 2289-2460, WhatsApp 8740-0800 o bien escribir al correo info@todoasuhogar.com.