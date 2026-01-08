Café Política: Ariel Robles

Ariel Robles, candidato presidencial del Partido Frente Amplio, quien cuenta con estudios de máster en Inglés y es graduado de la Universidad Nacional (UNA), además de desempeñarse actualmente como diputado de la Asamblea Legislativa, conversó en Café Política, de Telenoticias, sobre su edad, trayectoria política y propuestas de gobierno (ver video adjunto).



En respuesta a cuestionamientos sobre su capacidad para ejercer la Presidencia debido a su edad y experiencia, Robles recordó sus procesos electorales anteriores. Mencionó que, cuando fue candidato a regidor en Pérez Zeledón, enfrentó críticas por su juventud y su apariencia, pero finalmente resultó electo y, según indicó, cumplió adecuadamente con sus funciones.

Asimismo, al postularse como diputado, enfrentó cuestionamientos similares, pero la fracción que integró, señaló, funcionó pese a la edad de sus miembros. Añadió que participará en todos los debates que se realicen, pues considera que estos son ejercicios democráticos fundamentales para demostrar personalidad, gestión y capacidad de diálogo.



En materia económica, el candidato abordó sus propuestas para el sector privado. Señaló que, desde la Asamblea Legislativa, su partido aprobó una ley para extender exoneraciones del impuesto de la renta a nuevas pequeñas y medianas empresas. Afirmó que la empresa privada es un actor relevante que debe ser considerado aliado permanente y que, en un eventual gobierno suyo, no se perseguirá a empresarios por diferencias políticas, aludiendo a prácticas que, según él, han ocurrido en el gobierno actual de Rodrigo Chaves.





Robles también expresó que su administración no nombrará a personas vinculadas con casos de corrupción, violencia o violación sexual, en contraste con gobiernos anteriores en los que, a su juicio, se han dado ese tipo de designaciones.



Sobre las zonas francas, indicó que constituyen un motor importante de la economía costarricense y se comprometió a trabajar para evitar que investigaciones en Estados Unidos sobre prácticas consideradas como competencia desleal deriven en aranceles que puedan afectar el sector. Añadió que es necesario equilibrar el apoyo entre este sector y el empresariado nacional, al que considera un motor económico actualmente rezagado.



En cuanto al sector agropecuario, Robles planteó la necesidad de recuperar la producción de granos básicos como arroz, frijoles y maíz, cuyos niveles de importación, afirmó, han aumentado tras políticas como la denominada “Ruta del arroz”, que, según dijo, redujo en alrededor de un 50% el número de productores nacionales.



Respecto a seguridad pública, anunció su intención de declarar una emergencia de paz y seguridad desde el primer día de gobierno, junto con la creación de un programa de recuperación territorial en los 10 cantones con mayores índices de violencia. Explicó que este enfoque contempla tanto acciones punitivas con mayor presencia policial y articulación institucional, como inversiones sociales en educación, salud y vivienda en las comunidades más afectadas, donde, dijo, se concentran asentamientos informales y falta de presencia estatal.



Finalmente, Robles afirmó que no ha defendido ni defenderá a dictadores, precisando que las dictaduras son contrarias a sus valores y que la discusión sobre este tema, a su juicio, se politiza frecuentemente.

