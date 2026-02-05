PLN elige quién será el jefe de su futura fracción legislativa

El Partido Liberación Nacional (PLN) reunió este miércoles a sus 17 diputados electos en el Balcón Verde, ubicado en La Sabana, para definir las jefaturas de fracción y establecer la estrategia política que seguirán en la próxima Asamblea Legislativa, donde se consolidarán como la segunda fuerza parlamentaria.

Durante el encuentro, en el que participó el excandidato presidencial Álvaro Ramos Chávez, se eligió de manera unánime a Álvaro Ramírez como jefe de fracción. Los legisladores destacaron la cohesión interna y la disposición al diálogo como señales de unidad dentro del grupo.

Ramos Chávez, quien asumirá un rol de liderazgo en la bancada verdiblanca, trazó las líneas de acción que guiarán la oposición del PLN. Señaló que se tenderán puentes con el oficialismo en proyectos de interés nacional, pero advirtió que habrá un control estricto en ciertos temas, especialmente en lo relacionado con las garantías individuales, las cuales aseguró que no serán negociadas.

“El principal mensaje es que vamos a construir una Costa Rica mejor. Coincidiremos en algunos proyectos importantes, pero esta bancada no votará por levantar garantías individuales”, afirmó Ramos durante la reunión.

El excandidato presidencial también confirmó que permanecerá en el país para acompañar y liderar a los diputados electos en su labor legislativa.