'Toy Story': nostalgia de tres décadas

Cuando por allá de 1995 (sí, hace ya 31 años), llegó a la pantalla grande la historia de un par de juguetes que mostraban cómo estos sienten y, sobre todo, extrañan, cuando sus niños les abandonan por haber crecido, nadie imaginó que la combinación de humor y nostalgia daría para cinco películas más, repartidas en tres décadas.



Pero es que la fórmula de Toy Story es infalible: mezclar la añoranza por una época en la que no hacíamos más que jugar, con risas e historias que tocan temas como la lealtad y la amistad a prueba de adversidades.



Así, la franquicia ha navegado conflictos como cuando ya no se es el juguete de moda, cuando el niño que amas te regala y, más recientemente, la llegada del mundo de las pantallas y las redes sociales, que representan la amenaza más grande de todas: los niños no solamente abandonan sus juguetes, también abandonan el jugar con otros niños por completo.



Conversamos con la directora y productora de Toy Story 5 sobre este discurso a favor del juego en el mundo real y también sobre el hecho de que muchos de quienes trabajaron en la película fueron alguna vez los niños a quienes la primera iba dirigida.

No se pierda los detalles en el video adjunto.



