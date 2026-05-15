'Rutas Clandestinas': Ingrid Rudelman convierte la migración en memoria y arte

La artista costarricense presentó un libro inspirado en historias de migración y en la experiencia de su propia familia.

Por Daniel Céspedes 14 de mayo de 2026, 20:45 PM

La artista Ingrid Rudelman presentó Rutas Clandestinas, un libro inspirado en una exposición escultórica sobre migración.

La obra reúne historias marcadas por el desarraigo, la memoria y la búsqueda de nuevas oportunidades.

Rudelman conecta el proyecto con su propia historia familiar. Uno de sus abuelos llegó a Costa Rica tras huir de la Alemania nazi.

La publicación propone una reflexión sobre la migración y sus impactos humanos.

Repase la información completa en el video que aparece en la portada de este artículo.

