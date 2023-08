Notas de video, protección de chats... Póngase al día con los nuevos cambios de WhatsApp

Es quizás una de las aplicaciones más utilizadas en la actualidad para comunicarnos unos con otros. Gracias al WhatsApp, nos mantenemos en contacto con los compañeros del colegio y la primaria, así como con los mensajes motivacionales de una que otra tía, atendemos las solicitudes de clientes y jefes, y por supuesto, participamos del deporte nacional no oficial de enviar y recibir memes.



Durante los años, desde su introducción a la cultura popular, el WhatsApp ha ido modificando su oferta para incluir no solo texto, sino audio, video, encuestas y más.



Este gigante no ha terminado de reinventarse y, en estos días, ha sorprendido con nuevas maneras de aderezar nuestra comunicación.



Le contamos lo que necesita saber acerca de las nuevas notas de video, proteger sus conversaciones y mucho más.