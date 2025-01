Los héroes nacionales suenan a rock

Desde que el rock existe, a sus exponentes se les han encaramado muchos estereotipos; pero uno que se puede probar con hechos es el de ser algunos de los artistas más solidarios y dispuestos, cuando de prestar ayuda se trata.



Si los escenarios mundiales han sido testigos de campañas y movimientos como el Concierto por los Derechos Humanos, Live Aid o USA for Africa, nuestro país cuenta con su propia alineación de músicos, productores y demás artistas, comprometidos con la causa de los habitantes de calle. El Rock Fest ha sido más que un concierto que agrupa a nuestras leyendas rockeras, desde hace años lucha, hombro con hombro, con Fundación Chepe se Baña para dotar a los habitantes de calle de programas y ayuda social.



Al no haber concierto de Rock Fest este año, las mentes responsables se pusieron en marcha para idear la manera de no privar a la ONG de una de sus fuentes de asistencia principales.



El resultado es “Héroes”, un disco que reimagina varios de los himnos del rock nacional con muy ingeniosas versiones y colaboraciones entre artistas. No es tanto una colección de covers, como sí un despliegue de creatividad, que refresca muchas canciones icónicas que durante años hemos disfrutado.



Ya que el objetivo de las ventas del disco es donarlas al 100% a Chepe se Baña, los temas no estarán disponibles en plataformas de streaming digitales (donde la capitalización para el artista es casi nula). La decisión de prensarlos en acetatos o vinilos le da un carácter único colección a cada unidad vendida, que por cierto, vendrá con arte personalizado para cada disco, cortesía de un habitante de calle.



Para más detalles de cómo obtener este documento del rock nacional con propósito, le invitamos a ver nuestra entrevista con Luis Montalbert, vocalista de Gandhi, y Ernesto Aducci, productor del Rock Fest, en el video adjunto.