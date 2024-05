La marea naranja proviene de Chile

Él no hace nada y su valor asciende a los $800 millones. No estamos hablando del más reciente millonario informático o youtuber mega famoso, sino de un gato que no hace más que dormir, odiar los lunes, comer pizza, ver televisión y consumir lasaña.



Desde 1978, la fama de Garfield se ha extendido tanto que, en esta segunda década del siglo XXI, todavía su atractivo es tal que el público del mundo acude a ver una película suya.



Para Latinoamérica, durante más de tres décadas, el actor Sandro Larenas ha sido el responsable de brindarle su voz al querido felino naranja.



Nos desplazamos hasta Chile para conversar con él, quien en esta ocasión cede el papel estelar para ahora interpretar al padre de Garfield, un tipo callejero llamado Vic, que reaparece después de años de no verle.



Desde aprender que la inspiración para la voz del personaje nació de un bostezo, hasta comprender mejor la temática profunda que toca esta película para niños, sobre todo eso y más conversamos en nuestra entrevista (ver video adjunto).