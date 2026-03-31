Protegiendo a la serpiente emplumada

En Dota, el Proyecto Kabek combina la conservación del quetzal con la reforestación y el turismo rural, convirtiéndose en una opción distinta y accesible para pasear durante los próximos días.



Tienen 20 años de cuidar la población de quetzales en la zona y, en conjunto con propietarios de fincas aledañas, procuran que las áreas cuenten con las condiciones para que esta hermosa ave siga anidando y reproduciéndose en el cantón (ver video adjunto).



El proyecto Kabek, de Paraíso Quetzal Lodge, promete una misión que se sostiene a través de los fondos que ingresan a través del negocio turístico, hostelero y de restaurante.



En este reportaje, un equipo de 7 Días se adentró para encontrar a esta magnífica ave y mostrar un destino turístico que es tesoro nacional.