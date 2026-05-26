Los hijos de la espera

El Mundial 2026 pasará a la historia como el primero en reunir a 48 selecciones, una ampliación que abre un espacio inédito para países que nunca habían disputado el torneo y para otros que llevaban décadas intentando regresar. Para sus aficionados, la clasificación no representa apenas un logro deportivo, sino el cierre de una espera que en algunos casos abarca generaciones enteras.

Detrás de cada debut histórico y de cada retorno existe una historia particular. Hay selecciones que vieron pasar varias eliminatorias frustradas, generaciones que se retiraron sin alcanzar el objetivo y federaciones que tuvieron que reconstruirse desde sus bases. La cita en Estados Unidos, México y Canadá ofrecerá un escenario distinto al de mundiales anteriores: uno donde la consigna no es ganar el trofeo, sino estar presentes.

El nuevo formato, sin embargo, no está exento de cuestionamientos. Mientras algunos analistas celebran la apertura del torneo, otros advierten que la ampliación podría restar competitividad o responder más a una estrategia comercial que a una intención deportiva. El debate atraviesa al fútbol mundial y plantea interrogantes que se resolverán solo cuando ruede el balón.

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