El último baile de los grandes

Cada Mundial deja postales que quedan grabadas en la memoria colectiva, pero pocos están llamados a marcar un cambio de época como el que se avecina en 2026. La cita organizada por Estados Unidos, México y Canadá será, para muchos aficionados, el último gran escenario en el que verán competir a las figuras que dominaron el fútbol durante más de quince años.

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modrić y Manuel Neuer son apenas algunos de los nombres que afrontarán este torneo con la conciencia de que difícilmente repetirán la experiencia. Su despedida coincide, sin embargo, con la irrupción de una camada distinta: jóvenes que llegan respaldados por estadísticas, títulos continentales y una madurez deportiva poco común para su edad.

La pregunta que recorre el debate futbolístico apunta más allá de los nombres. ¿Está el deporte ante una verdadera renovación o ante una simple sustitución? Lamine Yamal, Arda Güler y Kylian Mbappé aparecen como los nombres más mencionados, pero el alcance real de su ascenso dependerá de lo que ocurra en la cancha durante el torneo.

Para entender la magnitud de este cruce de generaciones, 7Días conversó con un periodista deportivo, un estadístico especializado y un historiador del fútbol. Sus análisis permiten dimensionar no solo lo que termina, sino lo que apenas comienza.

Conozca los detalles en el reportaje adjunto.

