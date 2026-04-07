El régimen en la cuerda floja

Cuba atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente. A más de seis décadas del triunfo de la Revolución Cubana, la isla enfrenta una combinación de crisis económica, migratoria y social sin precedentes, que ha puesto en jaque la estabilidad del modelo instaurado por Fidel Castro.

La escasez de alimentos, los apagones constantes y la salida masiva de ciudadanos han reconfigurado el día a día de millones de cubanos.

Hoy, bajo el liderazgo de Miguel Díaz-Canel, el país intenta sostenerse entre reformas limitadas y un contexto internacional adverso, marcado por sanciones y tensiones con Estados Unidos, que, a criterio de varios analistas internacionales, tenía varias décadas sin una política tan confrontativa con la Habana.

¿Está Cuba ante el principio del fin de su sistema político, o se trata de una nueva etapa de resistencia? En este reportaje analizamos las claves de una crisis que podría redefinir el futuro de la isla, en medio de un mapa geopolítico con una tención al límite.