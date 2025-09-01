Walter "Mr. Gavvit" Ferguson: el Rey del Calipso

Walter Ferguson Byfield, conocido como Mr. Gavvit, nació el 7 de mayo de 1919 en Guavito, Panamá, y desde los dos años vivió en Cahuita, Costa Rica. Su talento musical lo llevó a convertirse en el máximo referente del calipso limonense, género que difundió con sencillez y autenticidad durante más de un siglo de vida.

De manera autodidacta aprendió a tocar guitarra y otros instrumentos, y grababa sus composiciones en casetes que vendía a turistas cerca del Parque Nacional Cahuita. Aquellas cintas caseras, que cruzaron fronteras, hicieron de su música un tesoro sonoro internacional. En 1982, su obra fue registrada por primera vez en estudios profesionales, y posteriormente se lanzó en diferentes producciones hoy accesibles en plataformas digitales.

Más allá de crear música, Ferguson preservó el inglés criollo limonense y retrató en sus letras la vida cotidiana del Caribe costarricense. Su trayectoria le valió múltiples reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de Cultura Popular y el Premio Nacional al Patrimonio Cultural Inmaterial Emilia Prieto Tubores.

En 2018 fue declarado ciudadano distinguido y se instituyó el 7 de mayo, día de su natalicio, como el Día Nacional del Calipso. Ferguson falleció el 25 de febrero de 2023 en Cahuita, a los 103 años, dejando un legado que lo consagró como el Rey del Calipso.

