Roque Cozza: de migrante italiano a figura fundacional de la televisión costarricense

A inicios del siglo XX, un niño italiano de apenas 12 años abordó el vapor Constanza junto a cientos de otros migrantes con destino incierto. Se llamaba Rocco Cozza Bruno y provenía de Murano Calabro, en la región de Calabria, al sur de Italia, donde su familia atravesaba penurias económicas y, en muchos días, encontrar un trozo de pan era una dificultad cotidiana. Emigró movido por una urgencia simple y poderosa: buscar formas de ayudar a los suyos.

Instalado en el corazón de San José, Cozza levantó su propio negocio: el Café Trébol, fundado en 1927. El establecimiento pronto se convirtió en un punto emblemático, donde el aroma del café recién tostado se mezclaba con la vida cotidiana del mercado capitalino (ver video adjunto en la portada).

En 1931 contrajo matrimonio con María de los Ángeles Soto, con quien formó un hogar sencillo pero sólido. En ese entorno crecieron sus hijas, entre ellas Olga Cozza, quien heredaría la tenacidad y visión empresarial de su padre.

La vida de Roque Cozza reflejó la experiencia de muchos inmigrantes en Costa Rica: trabajo constante, adaptación y fe en la posibilidad de construir un futuro. En 1946 obtuvo la nacionalidad costarricense por naturalización, consolidando su arraigo en el país.

Décadas más tarde, en 1975, don Roque dio un impulso decisivo para el desarrollo de Teletica. Apostó por la construcción del edificio en La Sabana, lo que marcó el traslado desde las antiguas oficinas en Cristo Rey hacia la sede donde la televisora aún opera.

De aquel comerciante inmigrante surgió una familia que se convertiría en pionera de la televisión nacional. Su legado se mantiene vivo en el trabajo de su hija, Olga Cozza de Picado, de sus nietos René Picado Cozza y Paula Picado Cozza, y de sus bisnietos René, María Jesús y Luciana.

Hoy, como reconocimiento a su aporte, el segundo estudio más importante de Teletica lleva el nombre de Don Roque Cozza, símbolo de una historia que nació en un viaje incierto desde Italia y que continúa inspirando a Costa Rica.





