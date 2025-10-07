La visita de John F. Kennedy a Costa Rica

El 18 de marzo de 1963, Costa Rica vivió un momento histórico cuando John F. Kennedy visitó el país por primera y única vez. Llegó en helicóptero a La Sabana; desde allí se trasladó al Paseo Colón junto al entonces presidente Francisco Orlich, y fue recibido por una multitud de costarricenses.

El principal objetivo de la visita fue consolidar la relación entre Estados Unidos y Centroamérica e impulsar la Alianza para el Progreso, iniciativa orientada a fomentar el desarrollo económico y fortalecer la democracia en la región.

Durante su estancia, Kennedy ofreció una charla en la Universidad de Costa Rica, convirtiéndose en el primer presidente estadounidense en dirigirse directamente a una población estudiantil en América Latina.

Posteriormente, desde el Teatro Nacional, envió un mensaje de unión, respeto y colaboración, destacando la fuerza y vitalidad del pueblo costarricense.

​“Todos regresaremos a casa con una profunda impresión de lo que un pueblo fuerte y vital puede lograr. Este viaje a Costa Rica ha iluminado la mente de 180 millones de personas en Estados Unidos sobre la gran oportunidad y el privilegio que tenemos de unirnos en nuestra causa común”, expresó Kennedy.

A seis décadas de aquel recorrido, la visita de Kennedy sigue siendo recordada como un símbolo de cooperación y construcción de puentes entre naciones.

