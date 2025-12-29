El corazón de la televisión en La Sabana: Edificio René Picado Esquivel

El 9 de mayo de 1960, Costa Rica vivió un hito histórico con el nacimiento de Canal 7, la primera televisora del país. Sus primeros estudios se ubicaron en el barrio Cristo Rey, en San José, a la par de la línea del tren del ferrocarril eléctrico al Pacífico, un detalle que daría origen a la conocida leyenda del “tren de Teletica”.



El proyecto fue impulsado por el visionario René Picado Esquivel, pionero de la televisión nacional. Sin embargo, su fallecimiento en 1969 dejó un profundo vacío. En medio del duelo, su esposa, doña Olga Cozza, asumió la responsabilidad de liderar el canal y dar continuidad al sueño que había iniciado su esposo.



Con el respaldo de su padre, don Roque Cozza, y de un grupo de colaboradores que apostaron por el crecimiento de la televisión nacional, Teletica dio un paso decisivo en su historia. En setiembre de 1975, la televisora dejó atrás Cristo Rey y se trasladó a La Sabana, donde se construyó su nueva sede (ver video adjunto en la portada).



Las transmisiones comenzaron incluso antes de que el edificio estuviera completamente terminado. Durante ese proceso, fue necesario salir al aire desde unidades móviles mientras se afinaban los últimos detalles de la infraestructura. Ese mismo mes se inauguró oficialmente el edificio René Picado Esquivel, consolidándolo como la casa de la televisión costarricense.



Desde entonces, cada piso del inmueble ha sido testigo del trabajo de generaciones de profesionales: camarógrafos, periodistas, editores, productores y técnicos que, día a día, han llevado información, entretenimiento y cultura a los hogares del país.



Más de medio siglo después de aquel primer encendido, Teletica continúa siendo mucho más que un canal de televisión. Se ha convertido en una institución que crece junto a Costa Rica, reflejando sus alegrías, desafíos y aspiraciones, y manteniendo viva la memoria colectiva desde los ecos del tren en Cristo Rey hasta la modernidad de La Sabana.







﻿Una nueva entrega de ‘Memoria viva’ estrena cada lunes en la edición matutina de ‘Telenoticias’. Ese mismo video se repite varias veces, durante la semana, en diferentes programas y espacios publicitarios de Canal 7.

