“El Cardonazo”: el último cuartelazo en Costa Rica

El 2 de abril de 1949, Costa Rica vivió su último cuartelazo, un episodio que pasaría a la historia como el “Cardonazo”﻿. El movimiento fue liderado por Edgar Cardona Quirós, entonces ministro de Seguridad Pública de la Junta Fundadora de la Segunda República, quien junto a un grupo de oficiales se alzó en armas contra el gobierno de José Figueres Ferrer.

Entre los sublevados destacaban los mayores Fernando Figuls y Miguel Ruiz Herrero, quienes tomaron los cuarteles de Artillería —donde hoy se ubica el Banco Central— y el cuartel Bellavista, actual Museo Nacional (ver video adjunto).

El objetivo del levantamiento era revertir la nacionalización bancaria y el impuesto del 10% al capital, medidas implementadas por la Junta de Gobierno. Además, los insurrectos exigían la destitución de dos figuras clave del gabinete: el padre Benjamín Núñez, ministro de Trabajo, y el licenciado Alberto Martén, ministro de Hacienda.

El cuartel Bellavista fue escenario del mayor enfrentamiento armado registrado en la historia contemporánea del país. Se calcula que en esa jornada se utilizó más munición que durante toda la Guerra Civil de 1948. No obstante, el intento de golpe fue controlado en pocas horas por las fuerzas leales al gobierno.

El saldo final del Cardonazo fue de nueve muertos y treinta heridos. Cardona y sus hombres fueron detenidos y recluidos en la Penitenciaría Central, edificio que hoy alberga el Museo de los Niños.





Aún hoy, los impactos de bala de aquel episodio pueden observarse en el muro sureste y la torre de vigilancia del Museo Nacional, recordando el día en que Costa Rica enfrentó su último intento de ruptura del orden constitucional.

