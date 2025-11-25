Casas victorianas en Limón: la belleza silenciosa que aún resiste el olvido

En el Caribe costarricense, la arquitectura tiene voz propia. Las casas de madera, elevadas sobre bazas para enfrentar las inundaciones, con amplios corredores y techos inclinados, narran más de un siglo de historia. Su origen se remonta al estilo victoriano inglés traído por el desarrollo ferroviario y la presencia extranjera a inicios del siglo XX.

Con el paso del tiempo, estas viviendas adoptaron rasgos únicos del clima y la cultura local: ventanas altas para ventilar, colores suaves que iluminan el trópico y pasillos que rodean la actividad diaria. Su interior también refleja la creatividad limonense: algunas se decoraban con cáscaras de coco o con papel periódico, mientras cada viga de madera guardaba relatos familiares.

Aunque la United Fruit Company distribuyó muchas de estas casas según jerarquías laborales, fue la comunidad limonense quien las llenó de identidad caribeña. Hoy, varias aún permanecen en pie como silenciosos testigos de un pasado que resiste entre modernizaciones y olvido.

Preservarlas, según especialistas y líderes locales, es esencial para mantener vivas las raíces culturales de la provincia. Cuidar una casa caribeña es, en esencia, cuidar la memoria colectiva.

