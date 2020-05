Estudiantes no becados de la UNED acogidos con Bono Proteger, tendrán exoneración del 100% en el segundo cuatrimestre del 2020

La población universitaria de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) acogida con el Bono Proteger, será exonerada en un 100% en los pagos de matrícula y materias en las carreras de pregrado, grado y cursos de la Dirección de Extensión Universitaria, para el segundo cuatrimestre del año 2020.

De acuerdo con el ente, se trata de una demostración del compromiso y solidaridad ante las consecuencias que ha generado la crisis del COVID-19.

Para este fin, la Dirección Financiera de la UNED trabajará en conjunto con el Ministerio de Trabajo, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Sistema Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE), para obtener información para poder aplicar esta exoneración.

“Nuestras diversas poblaciones estudiantiles no se han detenido ni un solo momento, y no pretendemos que esto suceda porque sería negarles oportunidades para su desarrollo, el de sus familias y de las comunidades donde residen. El COVID-19 no va a detener el futuro de nuestra población estudiantil, ese es nuestro mayor compromiso en tiempos de pandemia”, afirmó el rector de la UNED, Rodrigo Arias, a través de un comunicado de prensa.

De acuerdo con las autoridades de la Universidad, la medida toma en cuenta la situación de desempleo y la complicada situación de autofinanciamiento que enfrenta las poblaciones meta de la UNED.

El periodo de admisión de los nuevos estudiantes comenzará el lunes 25 de mayo y la matrícula desde el 1 al 7 de julio.