Autoridades decomisan bicicletas por incumplimiento a Ley de Tránsito

Las autoridades de la Policía de Tránsito, realizan durante este fin de semana un operativo de control de ciclistas en carretera, así lo confirmó Germán Marín, director de la Policía de Tránsito.

Hasta horas de la tarde de este sábado, se habían decomisado 19 bicicletas.

El retiro de la bicicleta conlleva una multa de 54 mil colones, y su devolución está sujeta al pago del monto y el trámite correspondiente ante el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), explicó Marín.





El objetivo de estos controles verificar que no estén transitando en rutas con velocidad de 80 kilómetros por hora o más, ya que en estas carreteras es prohibido el uso de la bicicleta, de acuerdo con la Ley de Transito.



Además, el operativo busca hacer cumplir las indicaciones del Ministerio de Salud. Días atrás el ministro Daniel Salas fue enfático en que no pueden haber grupos de ciclistas en carretera pertenecientes a distintas burbujas sociales, por el riesgo de contagio de COVID-19 que esto representa. Esto implica que no se puede hacer ciclismo con amigos o incluso familiares que no habiten una misma vivienda.



Marín explicó, que el operativo se realiza en la carretera Florencio del Castillo, Ruta 27, Ruta 32 y la Ruta Nacional 1.



Este operativo también es ejecutado por las autoridades de Fuerza Pública. Su director, Daniel Calderón indicó que solamente en el sector de Cartago, este sábado se han realizado 29 notificaciones ciclistas para que respeten las medidas.