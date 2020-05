“Si quieren andar en grupo ¿qué se puede hacer? no se les puede multar”, dice ciclista que recorrió Orosi

Uno de los ciclistas que recorrió este domingo Orosi grabó un Facebook Live en el que manifiesta que no se puede hacer nada ante la gran cantidad de ciclistas que transitan en la zona.​

"Yo no me puedo hacer responsable de la gente que anda en grupo. Si quieren andar en grupo ¿qué se puede hacer? no se les puede multar, no se puede hacer nada", dijo el usuario que se identifica con el nombre de El Profe Jeanka.

Además, agregó “No me van a decir mae profe, es que quédate en casa. Ahí nos han gritado que somos grupos y andamos pegados. El tema es que es una decisión personal. Ni el profe Jeanka, ni el ministro, ni el presidente, ni nadie, va a obligar. Es una decisión personal, si quieren salir, salen, si quieren quedarse en casa se quedan. Entonces cada quien velara por su salud”.

Este usuario de Facebook recalcó que él transitaba por Orosi solo, sin embargo, había muchos que lo hacían en grupo, situación en la que él no puede hacer nada.

El Profe Jeanka subió un segundo vídeo contándole a sus seguidores que ha recibido muchos insultos por el vídeo que publicó.

El ciclista enfatizó en este segundo vídeo que él estuvo solo mientras practicaba el deporte. Fueron los demás ciclistas los que desobedecieron las medidas del Ministerio de Salud.