Video: 'Tony Hawk's Pro Skater 1 and 2 Remaster' se anuncia para setiembre y lleno de novedades

Uno de los videojuegos de patinetas más popular regresará en setiembre y llegará lleno de grandes ‘skaters’, música legendaria y mejoras visiuales.



Se trata de ‘Tony Hawk's Pro Skater 1 and 2 Remaster’, de la casa Activision, que busca atraer a todos los que jugaron la serie original y a enganchar a los más jóvenes fanáticos de este deporte.

Las versiones originales de estos juegos llegaron al mercado en 1999 y el año 2000 y la remasterización actual en 4K promete un juego lleno de los detalles que hicieran de la franquicia una legendaria.

Informaciones en sitios especializados indican que a Tony Hawk lo acompañarán leyendas del deporte como Steve Caballero, Geoff Rowley, Bucky Lasek y Elissa Steamer.

La banda sonora contará con bandas de éxito comercial como Rage Against The Machine y Papa Roach, acompañadas por agrupaciones de punk como Dead Kennedys, Lagwagon e históricos del rap y hip hop como Naughty By Nature.

El juego estará disponible para PC, PS4 y Xbox One

Disfrute del tráiler a continuación.