Masajes infantiles, una conexión especial entre padres e hijos

25 de septiembre de 2023, 10:12 AM

El masaje infantil es una práctica que se ha convertido en una forma efectiva de comunicación y conexión entre padres e hijos desde los primeros meses de vida. Este contacto táctil no solo brinda placer al bebé, sino que conlleva una serie de beneficios físicos y emocionales que fortalecen el vínculo entre los miembros de la familia.

En el video adjunto, la asesora de lactancia, Karen Cabrera, ofrece una guía detallada sobre cómo brindar un masaje placentero a los bebés; además, destaca los beneficios asociados con esta práctica.

El tacto es una de las formas más profundas de conexión que un padre puede establecer con su bebé. Desde los primeros meses de vida, acariciar y masajear suavemente al bebé puede transmitir amor y seguridad. A su vez, el contacto físico puede ayudar a calmar al recién nacido y aliviar posibles molestias.



Recomendaciones para dar un masaje infantil:



Procure ejercer una presión suave y controlada en los brazos, las piernas y la espalda del bebé. Utilice una crema o aceite suave para evitar la fricción en la piel.



Establezca un ambiente tranquilo y relajado antes de comenzar el masaje. Asegúrese de que tanto el bebé como usted estén cómodos.



Preste atención a las señales del bebé. Si muestra signos de incomodidad o no parece disfrutar del masaje en un área en particular, ajuste la técnica o deténgase si es necesario.



Disfrute de este tiempo especial juntos. El masaje infantil no solo es beneficioso para el bebé, sino que también puede ser una experiencia gratificante para los padres.



Si desea obtener más información sobre el masaje infantil y ver la guía completa en video proporcionada por la asesora de lactancia, puede visitar su página de Facebook bajo el nombre "Asesora de lactancia Karen Cabrera".