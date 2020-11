Tenor Ricardo Bernal será invitado especial en 'Tu Cara me Suena'

El tenor Ricardo Bernal será el invitado especial de la gala #19 de 'Tu Cara me Suena'.

Bernal comenzó su carrera musical a los 16 años de edad y a los 18 debutó en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. Su amor por la música lo ha llevado a viajar y por muchos años ha vivido en la ciudad de Barcelona, España, país en el que viven sus hijos.

Su vida como cantante la pasa de México a España e incluyó a Costa Rica, primero en una gira que realizó con la Compañía Lírica Popera, pero “su gente, su naturaleza y los buenos amigos que tengo en este país me hicieron quedarme y ahora estoy entre Barcelona y Costa Rica. Si no fuera por mis hijos, me quedaría a vivir aquí”, contó el artista.

Ya tiene cinco años de vivir en Costa Rica. Así fue como en el 2016, se unió a Arnoldo Castillo, Rodolfo González y Joaquín Yglesias para cantar juntos: nació el grupo Los Tenores.

Para la semifinal del programa 'Tu Cara me Suena' este tenor fue invitado a participar, pero no a cantar como él sabe hacerlo, sino a imitar a uno de sus artistas favoritos: Alejandro Sanz.

“Yo nunca he imitado a nadie, será mi primera vez y, aunque la música de Sanz me gusta y entre amigos imito sus gestos y su voz, nunca me imaginé hacerlo en televisión, pero agradezco la invitación y el desafío”, confesó Ricardo, quien ha estado ensayando y será parte de la antesala de la gran final del formato.