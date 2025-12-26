Toros Teletica presenta al nuevo integrante de su elenco

Toros Teletica le dio la bienvenida a un nuevo integrante de su elenco: Ítalo Marenco.

La producción y el propio Marenco confirmaron la noticia a Teletica.com la noche de este jueves 25 de diciembre, el mismo día en que inician las transmisiones taurinas de fin de año desde Pedregal.

El presentador agradeció la oportunidad de sumarse a un experimentado equipo, algo que describió como “una bendición enorme de Dios”.

“Yo los he visto desde hace muchísimo. Son personas a las cuales conozco y admiro. Y ser parte de este elenco para mí es un honor, una gran bendición de Dios; es como recoger el fruto del trabajo que he hecho durante muchos años”, dijo la nueva contratación del staff en entrevista con este medio.



Ítalo Marenco llega a la arena de Teletica tras su paso por ‘Mira quién baila’.

​Marenco tiene 15 años de experiencia en eventos de este tipo, por lo que el trabajo en la arena no le es ajeno; de hecho, admitió que es uno de los sitios “donde más le gusta estar”.

“Es la fiesta que espero todo el año”, confesó Ítalo entre risas. Además, detalló que solo tendrá participación durante las corridas de la noche.