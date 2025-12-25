Toros Teletica inicia con reto extremo: Keyla Sánchez y Gaby Jiménez frente a frente

Las corridas de Toros Teletica iniciarán con todo este 25 de diciembre a las 7:30 p. m. Y en la arena de Pedregal habrá un reto extremo: Keyla Sánchez y Gabriela Jiménez frente a frente.

Se trata del conocido “Reto del 7”, que en esta temporada 2025-2026 llega renovado y con reconocidos invitados.

Las primeras en enfrentarse serán las presentadoras de televisión: ellas se convertirán en barrileras motorizadas y tendrán que completar un circuito. La que lo haga en menos tiempo, será la ganadora de la noche.

“Serán dos famosos los que se medirán en una competencia, en motos, a gran velocidad, para llevarse 250 mil colones, destinados a una fundación de bien social. Con esto, queda claro que Televisora de Costa Rica está comprometida con el bienestar de la población”, dijo Nikole Román, productora de Toros Teletica.

En este caso, Sánchez representa a la Acción Joven, que busca conectar a adolescentes en vulnerabilidad social con oportunidades reales para transformar sus vidas por medio de la inclusión social y el desarrollo de trayectorias educativas y laborales exitosas.

Por su parte, Jiménez luchará por el Centro Diurno Coraje y Esperanza, que procura el desarrollo integral de los adultos mayores del cantón de San Ramón, del que ella es oriunda.

¿Quién triunfará? No se pierda el reto extremo de Toros Teletica, este 25 de diciembre a las 7:30 p. m. por Canal 7, Teletica.com y la app TDMAX.