Rigoberto Alfaro revela secreto de doña Karoline antes del estreno de Toros Teletica

El humorista Rigoberto Alfaro, parte del elenco de Toros Teletica, reveló un secreto sobre doña Karoline, su personaje más esperado en las transmisiones de fin y principio de año por Canal 7.

Según Alfaro, esta querida señora, quien llama e interactúa con el staff durante las corridas, requiere una preparación muy particular.

“Doña Karoline siempre lleva una preparación aparte, completamente aparte (risas), porque yo sé que la gente la espera mucho, entonces me gusta hacer un buen material, un material que impacte, que guste, que cambie completamente el ritmo de una transmisión.

“A la gente le encanta, entonces trato de hacer un buen material, que sea apto para la familia, pero siempre con sazón y picante que solamente puede interpretar doña Karoline”, dijo el creador del personaje.

“Gallina” confesó que lo más retador de estos días es el trajín propio de la temporada taurina, ya que son 11 días consecutivos en los que no puede faltar el humor y las risas.

Por eso, reconoce, la preparación le lleva casi todo el año.

“El material se empieza a recolectar desde principios de año, cosas que hacemos en shows o formatos, se va tomando lo mejor de cada uno y de ahí, el material final es el que se muestra en los toros”, detalló quien también da vida al “Profe”.

En el humor, Alfaro estará acompañado de Daniel Montoya, Natalia Monge y Eugenia Fuscaldo. Aunque lleva 15 años en las transmisiones taurinas, “Rigo” asegura que siempre las vive “como si fuera la primera vez”.

Este año, Toros Teletica se emitirá desde Pedregal, del 25 de diciembre al 4 de enero, con horarios alternos de 7:30 p. m. y 3 p. m.