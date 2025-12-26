Natalia Monge confiesa que existe “conexión especial” con uno de sus personajes

Natalia Monge, integrante del elenco de Toros Teletica, tiene en su repertorio muchas imitaciones y personajes; sin embargo, reconoce que hay uno con el que tiene “una conexión especial”.

“Yo creo que de todos los personajes, el que últimamente me genera una conexión muy especial es Marta Emilia. No porque en el pasado no lo hiciera, pero cuando pasan los años, yo la guardo unos meses, luego vuelve a aparecer, y veo el cariño con el que la gente de todas las edades, de todos los géneros, de todos los lugares, de todas las clases sociales, la recibe.

“Yo me siento muy feliz porque siento que de verdad es como una hijita mía. Yo la hice, yo la creé y me parece lindísimo que la reciban y acojan con tanto cariño. Entonces, sin duda, Marta Emilia es mi hijita consentida, pero como toda mamá, uno no tiene hijos favoritos del todo. Es una conexión especial”, confesó la presentadora a Teletica.com.



Precisamente, Marta Emilia es uno de los personajes que forman parte de las transmisiones taurinas de Teletica, que se realizan del 25 de diciembre al 4 de enero desde Pedregal. Eso sí, no es la única: también están Cinthya de la O, Krishna Pacha Mama, doña Odilí, viuda de Montes de Oca; Keyla Chances, DJ Naka, entre muchos otros.

Marta Emilia es el personaje “chineado” de Natalia Monge.

La imitadora contó que su preparación para fin y principio de año siempre “inicia en el papel”: ella entrega una lista a la producción para que dispongan de sus diferentes voces, según las necesidades de la corrida.

“Yo paso la lista de personajes y trato de hacer un storytelling para cada uno de esos personajes, crearles una situación, un conflicto o algo que yo pueda previamente comentar a los compañeros, y les digo: bueno, hoy tal personaje lo vamos a usar, viene con tal situación, para que se metan un poco en la idea de que eso le está pasando”, añadió Monge.



La interacción con los otros miembros del elenco es fundamental, de acuerdo con la comunicadora, quien ya es “quinceañera” en este tipo de eventos.

“Necesito sí o sí que me apoyen y me sigan el juego, porque lo mío no es contar chistes, sino narrar situaciones o historias a través de los personajes”, concluyó.

Usted puede disfrutar del talento de Natalia Monge en Canal 7, Teletica.com y la app TDMAX. Las corridas se realizan con horarios alternos: 7:30 p. m. y 3 p. m.

