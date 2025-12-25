Max Barberena tendrá días “doblemente cansados” en Toros Teletica: esta es la razón

El reconocido retahilero de Toros Teletica, Max Barberena, tendrá días “doblemente cansados” en esta temporada de fin y principio de año.

Así lo reconoció en una entrevista con Teletica.com, ya que su esposa, Melissa Calderón, tiene 33 semanas de embarazo.

“Cuidando pancita, y dándolo todo en los toros. Es la primera vez que soy papá en proceso mientras estoy haciendo toros”, reconoció el guanacasteco.



La familia Barberena Calderón se prepara para recibir a Josué en el primer mes de 2026.

“Dios primero, estará con nosotros el 31 de enero”, añadió.

La cercanía de la temporada taurina con el nacimiento de su tercer hijo hará que sea más movida de lo normal.

“Estamos corriendo con Navidad, toros, fin de año, Sara (su segunda hija) y el cuarto de Josué.



“Sara está superfeliz, ya preparada para chinear; eso sí, sin cambiar pañales, no ofrece ese servicio”, concluyó Barberena entre risas.



Josué será el primer hijo varón del retahilero, quien se estrenó como papá con Nathaly y Sara, de 23 y 4 años, respectivamente.

Si quiere disfrutar de las retahílas de Max, no se pierda Toros Teletica desde Pedregal, del 25 de diciembre al 4 de enero, por Canal 7, Teletica.com y la app TDMAX.