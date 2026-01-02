Mahischa prometió ser barrilera desde un hospital y hoy clasificó a la final de Teletica

La niña que prometió convertirse en barrilera cuando estaba en la cama de un hospital, clasificó este jueves a la final del Campeonato de Teletica (ver video adjunto). Se trata de Mahischa Hernández, un nombre nuevo en la disciplina, pero que no deja de sorprender.



La adolescente, de 13 años, quedó en el primer lugar de las eliminatorias rumbo a Pedregal, pese a su complicada historia de vida.



Entre los 6 y los 9 años, Mahischa enfrentó una condición de salud que la llevó al hospital: un granuloma en el hígado. Cuando estaba atravesando ese proceso, ella le dijo a su mamá que se convertiría en barrilera, algo que cumplió y con creces.

“Cumplió su sueño. Dios es muy grande, inmenso, la abrazó y le mandó ángeles para que la cuidaran en momentos difíciles.

“Para nosotros fue muy complicada esa etapa de hospital, gracias a Dios todo eso pasó. Ella es una campeona, una guerrera, una niña que ha demostrado, a ella y a nosotros, lo bella y grande que es”, aseguró su papá, Eddy Hernández, a Teletica.com.

Este 1° de enero, esta barrilera hizo, en su primera carrera, una marca de 17.222, que no fue superada por ninguna de sus contrincantes.

“La competencia la viví superfeliz, emocionante, la disfruté muchísimo, un poquillo nerviosa, pero con la fe en Dios de que todo saliera bien y, gracias a Dios, así fue. La fe era clasificar a la final y, gracias a Dios, sí se pudo”, expresó la finalista con emoción.

¿Qué le diría a la Mahischa que se prometió ser barrilera mientras estaba en una cama de hospital?

“Le diría que siga soñando, que los sueños sí se cumplen, que nunca se dé por vencida. Dios siempre sabe lo que hace y sus tiempos son perfectos. Dios nos ama muchísimo, somos sus hijas, hay que seguir luchando siempre, disfrutando de todo”, concluyó.

La vecina de Pérez Zeledón se une a las otras clasificadas, hasta la fecha: Daniela Retana, Shirley Hidalgo, Tifani Chaves, Keilyn Chacón, Amanda Montero, Valeria Jiménez y Maricruz Madrigal.



La vecina de Pérez Zeledón se une a las otras clasificadas, hasta la fecha: Daniela Retana, Shirley Hidalgo, Tifani Chaves, Keilyn Chacón, Amanda Montero, Valeria Jiménez y Maricruz Madrigal.