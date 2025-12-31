Improvisado “Pikos” habla desde el hospital: “Todo en manos de Diosito”

Paul de Jesús Vasconcelos Chavarría, conocido en la arena de Pedregal como “Pikos”, permanece hospitalizado tras ser embestido por un toro.



Teletica.com conversó con el improvisado, quien está internado en el Hospital Enrique Baltodano de Liberia, cantón del que es oriundo.



Según contó el joven, de 23 años, tuvo que ser sometido a un drenaje de pulmón.

“Al recibir el golpe se fue aire al pulmón y al pasar eso, se va líquido al pulmón, entonces ponen un ‘sello’ de tórax. En mi caso fue un neumotórax traumático causado por una lesión en el tórax”, explicó Vasconcelos.

El paciente indicó que sus doctores están esperando que drene todo el líquido para verificar “que todo haya quedado bien después de extraerle la manguera que tiene en el pulmón”.



El improvisado aseguró sentir un poco de dolor en la zona del golpe; pero, aparte de eso, “todo bien, gracias a Dios”.

“Hace aproximadamente 5 años, me pasó algo parecido y duré ocho días internado; pero ahí sí tuve quebraduras en cinco costillas y una de esas costillas perforó el pulmón”, recordó.

“Pikos” cree que no volverá al ruedo esta temporada, y hasta medita su futuro en la arena.



“Toca esperar, nada más. Todo en manos de Diosito”, concluyó el sorteador.

