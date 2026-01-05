¡Hay barrilera bicampeona! Daniela Retana se corona nuevamente en Teletica

Daniela Retana, quien era la campeona vigente de Teletica 2024-2025, renovó su título este domingo en la gran final realizada en Pedregal.



La vecina de La Rita, Pococí, se midió a otras nueve vaqueras y logró clasificar a una segunda carrera con un tiempo de 16.481.



En esa última instancia se encontró con Keylin Chacón (16.594) y Shirley Hidalgo (16.739). Retana mejoró su primer tiempo y se coronó bicampeona con 16.290 (ver video adjunto).



“Toda honra y gloria es a Dios, me siento sumamente bendecida, agradecida, feliz y muy orgullosa de tanto trabajo, constancia, disciplina y amor por las carreras de carriles. Me siento sumamente contenta de vivir estas experiencias bajo la gracia de Dios, junto a mi familia y mi equipo. Gracias a todas esas personas que me aman y que aman a mi caballo, hacen que este sueño se haya podido cumplir”, dijo la bicampeona a Teletica.com.

-¿Cómo vivió la carrera?

“La viví con mucha adrenalina; pero, al mismo tiempo, intensamente feliz. Estaba viendo el video de mi segunda carrera y salgo con una sonrisa en mi cara: eso lo dice todo, lo disfruté de inicio a fin y eso es lo que más me llena, porque corrí con el corazón y mi caballo también lo hizo”, respondió la vaquera.

-¿Pensó que iba a revalidar su título?

“Honestamente, llevaba la convicción de que se iba a cumplir la voluntad de Dios, independientemente del resultado. Así que de lo único que llevaba certeza era de que tenía que dar mi mejor esfuerzo, manejar mis emociones fue clave para vivir el presente con mucha determinación y muchísimo esfuerzo”, agregó.

Retana tiene 22 años y corre desde los 10. En la final se presentó con su caballo Ragnar, y pidió que su fiel compañero la acompañara durante la premiación.

“En el momento en que me di cuenta de que gané, le dije a mi mamá y a mi tía que, por favor, metieran a mi compañero Ragnar. Él es mi mejor amigo, es inigualable el amor que sentimos y el amor que tenemos. Por eso es tan importante para mí, por eso era tan importante que él estuviera ahí: él también se lo merece, es bicampeón, y yo sé que sabe que él ganó, los caballos son sumamente inteligentes.

“Mi historia con Ragnar es mucho más de lo que puedo explicar, me lo envió Dios y, definitivamente, ha sido una bendición tenerlo en mi vida. Me ha brindado un crecimiento personal y como jinete, inmenso”, concluyó la ganadora.

La bicampeona de Teletica, quien estudia Psicología, ganó una montura de la tienda vaquera más grande de Costa Rica, un millón de colones y el pase directo al Extreme American Rodeo.