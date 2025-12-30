Galería: Así fue la tradicional visita de doña Olga al equipo de Toros Teletica

La presidenta de Televisora de Costa Rica, doña Olga Cozza de Picado, visitó al equipo que hace posible las transmisiones de Toros Teletica.



En su vehículo, ingresó al redondel de Pedregal, en Belén, donde se realizan las corridas de fin y principio de año (ver fotos adjuntas).



Se trata de una tradición que ya tiene unos 20 años, y que todos los trabajadores esperan y agradecen en medio de sus jornadas.



Uno a uno, doña Olga Cozza saludó a los colaboradores de la empresa, les dio la bendición y hasta les entregó un regalito: una cruz de olivo de Tierra Santa.



Finalmente, guiados por ella, los integrantes del staff hicieron una oración.



Las transmisiones de Toros Teletica se realizan hasta el próximo 4 de enero, en horarios alternos de 7:30 p. m. y 3 p. m. Puede disfrutarlas por Canal 7, Teletica.com y TDMAX.





