Gabriela Jiménez gana el primer reto extremo de Toros Teletica

Las tradicionales corridas de Toros Teletica iniciaron con fuerza este 25 de diciembre por la noche, con el estreno del renovado “Reto del 7”, una sección que promete adrenalina y solidaridad en la temporada 2025-2026.

En el primer desafío, las vecinas de San Ramón, Keyla Sánchez y Gabriela Jiménez, se enfrentaron en un duelo extremo de motocicletas dentro de la arena.

Tras completar el circuito en menos tiempo, la ganadora fue Gabriela Jiménez, quien anunció que el premio de 250 mil colones será donado al Centro Diurno Coraje y Esperanza, institución que trabaja por el desarrollo integral de los adultos mayores del cantón ramonense.

El “Reto del 7” convierte a los participantes en barrilleros motorizados, quienes deben superar un circuito a gran velocidad. La dinámica enfrenta a dos figuras reconocidas y el ganador se lleva un premio económico destinado a una causa social.