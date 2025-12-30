Fueron más las risas que el susto: “El Chunche” sufre accidente antes del Reto del 7

Mauricio “El Chunche” Montero sufrió un accidente la noche de este lunes, minutos antes del tan esperado show, el Reto del 7, el cual se transmite durante los Toros de Teletica, desde Pedregal en Heredia.



En las afueras del redondel, el exjugador de la Liga Deportiva Alajuelense, realizaba una pequeña práctica a bordo de una motocicleta para ir calentando motores, pero según dijo, frenó en seco y el vehículo lo lanzó al suelo.



“Jajajajajajajajajaja”, fue la particular risa de El Chunche que se escucha en el video grabado por unas de las cámaras que lleva a bordo la motocicleta donde él se observa de frente.



“¿Está bien mae sí?”, le dijo uno de los compañeros de producción de Teletica. “Si, si, jajajajaja”, contestó el “Chunche”.



“¿Cómo se cayó? ¿Fue un frenazo? ¡Ellas frenan muy duro!”, fueron las palabras del compañero. “Diay frené, jajajajajaj”, contestó “El Chunche”.



Por suerte la caída no pasó a más y ahora todo quedará como una anécdota para el querido exfutbolista y comentarista deportivo de Teletica.



Montero competirá, esta noche, en la arena de Pedregal contra el también exfutbolista de Alajuelense, Austin Berry.



“El Chunche” representa a la Asociación Lucha contra el Cáncer Infantil, una ONG que brinda soporte y esperanza, de forma gratuita, a todos los niños diagnosticados con cáncer y en tratamiento.



Berry, por su parte, va a competir por la organización Creando Sonrisas, que utiliza el deporte y el arte como herramientas para la transformación social.



No se pierda este reto extremo a las 7:30 p. m. por Canal 7, Teletica.com y la app TDMAX.

