¡Eugenia Fuscaldo estará en Toros Teletica 2024! La actriz cuenta cómo se prepara

La reconocida actriz costarricense, Eugenia Fuscaldo, está lista para volver a brillar en las transmisiones de los tradicionales toros de fin de año, bajo la producción de Teletica.

Fuscaldo compartió los detalles de su regreso y lo que significa esta nueva etapa en su carrera.

Con una relación de más de tres años con el programa, la actriz reconoce que por un tiempo pensó que no volvería a participar.

​“Como que no me estaban ofreciendo, ni yo me ofrecía, ni nadie me ofrecía. Pensé que no, y vieras que ha sido como un renacer”, aseguró.