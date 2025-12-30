De una caída al triunfo: así fue la clasificación de la barrilera Amanda Montero

Tras sufrir una caída en la arena de Pedregal, la barrilera Amanda Montero logró clasificar a la final del campeonato de Toros Teletica.



Un resbalón del caballo en el tercer barril provocó que la jinete perdiera el control y terminara tendida en la plaza (ver video adjunto).



Casi de inmediato, Montero se levantó por sus propios medios y recibió el aplauso del público, aunque no registró tiempo en la primera ronda.

“El caballo lo va a revisar la quiropráctica y yo estoy muy bien, gracias a Dios”, dijo la barrilera a Teletica.com.

Con la pitaleña Marjorie Gutiérrez a la cabeza, quien hizo una marca de 17.271, la estudiante de Ingeniería saltó al ruedo en la segunda ronda y se impuso a las retadoras con 16.962.

“Decidí estar tranquila, simplemente ir a disfrutar la carrera y que Dios decidiera si era mi oportunidad de ganar o no, y gracias a Dios se dio la oportunidad de poder ganar.

“Creo que fue el todo por el todo, por parte de él (caballo) y por parte mía, con mucha valentía, borrar de mi mente que nos caímos en ese barril, dejarlo pasar y confiar en él, de que esta vez íbamos a hacerlo muy bien”, confesó la joven de 20 años.

¿No le da miedo, después de una caída, volver a entrar? “Un poco, pero ya me ha pasado un par de veces con otros caballos, por eso no fue la primera vez, pero tengo que dejarlo de lado para poder seguir adelante”, respondió quien fue campeona del Verano Toreado.



Esta fue la segunda vez que Peppys, el caballo, compite formalmente con la vaquera guapileña; la primera vez en Teletica.



Ahora Amanda se suma a las otras barrileras clasificadas para la final del próximo 4 de enero: Shirley Hidalgo, Tifani Chaves, Maricruz Madrigal, Keylin Chacón y Valeria Jiménez.



