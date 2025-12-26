“Cuando vienen los toros, alisto el sofá”: Ítalo Marenco confiesa lo que dice su esposa

El presentador Ítalo Marenco, quien se incorporó al elenco de Toros Teletica 2025-2026, confiesa cómo vive su esposa, Cindy Villalta, estas temporadas de fin e inicio de año.

Debido a que tiene 15 años de asistir a las corridas, asegura que Villalta ya se “acostumbró” a su trabajo en la arena, aunque la preocupación no deja de existir.

“Siempre que vienen los toros, yo sé que alisto el sofá porque algo va a pasar”, dijo Marenco, entre risas, a Teletica.com.

En esta ocasión, el exparticipante de Mira quién baila estará en las corridas nocturnas de Teletica, que se transmiten desde Pedregal del 25 de diciembre al 4 de enero.

“Yo llevo 15 años haciendo toros. Entonces, yo creo que mi esposa ya hizo ‘callo’, un ‘callo mental’. Ella sabe que yo soy un loco que anda suelto ahí por la arena”, confesó en entrevista con este medio.

“Ella siempre está orgullosa, pero lo primero que me dijo es: ‘Ítalo, por favor, cuídese mucho’”, concluyó.



La pequeña hija de Marenco, Irene, también apoya a su papá en esta faceta taurina.

No se pierda las transmisiones de Toros Teletica en Canal 7, Teletica.com y la app TDMAX. Los horarios son alternos: 7:30 p. m. y 3 p. m.



