Conozca las causas sociales que están detrás del Verano Toreado en Palmares

Las Fiestas de Palmares y el tradicional Verano Toreado iniciarán el sábado 17 de enero, marcando el arranque de una de las celebraciones más esperadas del verano costarricense. Para muchos televidentes, la transmisión es sinónimo de alegría, entretenimiento y una tradición arraigada en la televisión nacional (ver video adjunto).

Sin embargo, detrás de cada transmisión hay un impacto que va mucho más allá del espectáculo. Todo lo recaudado con el Verano Toreado se destinará a mejorar el redondel de toros, específicamente su sistema eléctrico, fortaleciendo la seguridad y la infraestructura del inmueble.

La organización y administración de las fiestas está a cargo de la Asociación Cívica Palmareña, que además habilita y dona el uso del redondel a organizaciones benéficas del cantón. Así lo explicó Carolina Rojas, directora de la asociación, quien destacó el compromiso social que acompaña cada edición de las fiestas.

Un apoyo directo a causas sociales

Entre las organizaciones beneficiadas se encuentra Aprosam, un hogar que atiende y cuida a personas con discapacidades cognitivas y condiciones de salud mental. Para muchas familias, este respaldo resulta fundamental.

Lucrecia Sancho, madre de una usuaria de Aprosam, resaltó la importancia de contar con espacios y recursos que permitan continuar brindando atención digna y constante.

Impulso al deporte local.

El impacto también alcanza al deporte. La Asociación Cívica Palmareña beneficia y patrocina actividades deportivas del cantón, como la Vuelta Ciclística de Palmares, que se realizó gracias al apoyo y a lo recaudado con las fiestas y el Verano Toreado.

Según César Badilla, coordinador de la vuelta, este evento beneficia a cerca de 300 personas, entre atletas y cuerpo técnico, y se ha convertido en una plataforma clave para el desarrollo deportivo local.

Así, las Fiestas de Palmares y el Verano Toreado no solo celebran una tradición; también transforman lo recaudado en obras, apoyo social y oportunidades, demostrando que la fiesta puede ser un motor de bienestar para toda una comunidad.







