Vea aquí la lista de invitados a la Fiesta de Negro 2025

El próximo 1º de diciembre, en Campo Lago, se realizará la Fiesta de Negro por los Juguetes, un encuentro privado —solo para amigos—con fines benéficos, que congrega a la gente de la farándula y de la industria del entretenimiento.

Los invitados deben llevar un juguete que no sea bélico, sin envolver y que no use baterías. Estos regalos se entregarán a niños de limitados recursos que todos los años los esperan con gran ilusión.

Para poder ingresar a la fiesta, deben vestir completamente de negro y hacer un aporte de ¢10.000 (al SINPE 8823-1997) y como es por invitación, el nombre debe aparecer en la lista que se adjunta al final de esta nota.

Si usted cree que debería estar invitado y no aparece, debe escribir a [email protected]. Esta lista es preliminar, la definitiva se publicará aquí mismo el próximo viernes 28 de noviembre.



