Universal se suma a donación de juguetes en Fiesta de Negro

28 de noviembre de 2023, 16:31 PM

Tiendas Universal anunció, este martes, su deseo de sumarse a la iniciativa de la Fiesta de Negro de recolectar juguetes para niños en riesgo social.



Desde su creación, el encuentro farandulero recolecta regalos para entregarlos en Navidad a niños de diversas comunidades; además, este año se dispuso solicitar libros para la enseñanza de la lectura, que serán distribuidos en comunidades de Puriscal, Quepos y Parrita.



Para ingresar a la fiesta, como forma de pago, los invitados deben entregar un juguete nuevo, no bélico, sin envolver y libros cuyo costo sea igual o mayor a los diez mil colones. Quienes no cumplan con ese requisito, no podrán ingresar; también, para poder participar, hay que estar en la lista de invitados publicada en Teletica.com. El próximo lunes 4 de diciembre, saldrá la lista definitiva.



De acuerdo con Marisya Federspiel, de Tiendas Universal, la idea es sumarse a esta noble causa y así recolectar más juguetes para que muchos niños sean más felices.



Universal duplicará la cantidad de juguetes que compren en sus tiendas y que los clientes indiquen, expresamente, que son para la Fiesta de Negro; de inmediato, mediante un código se registrará esa compra y el día de la fiesta se entregarán todos los juguetes obtenidos mediante ese mecanismo.



La Fiesta de Negro se realizará el próximo lunes 4 de diciembre, a partir de las 7 p. m., en la discoteca Mood, ubicada en el Paseo Colón. Esa misma semana los juguetes y los libros se entregarán en diversas comunidades.