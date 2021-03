Tía Zelmira: Zorán transforma su entorno

Rogelio Benavides/benapresa@hotmail.com

Cumpleañeros

Este 20 de marzo celebra su cumpleaños la bonita Keyla Sánchez, presentadora de televisión. También celebran esta semana la modelo y periodista Marianella Chaves (cumple el 20 de marzo), Juan José Chaves (21), el periodista Fabricio Solís (23), el abogado Gonzalo Sánchez (24), la periodista Natalia Chaves Ballestero (24) y la periodista Lilliana Carranza, directora del programa Estado Nacional. ¡Felicidades!

Circo sin pan

Sin duda el espectáculo mediático montado por quién sabe cuántos y cuáles intereses para enfrentar a tres atletas con directivos futbolísticos, logró capturar durante buena parte de la semana la atención de moros y cristianos e inundó las redes de memes y majaderías. Atrás quedaron —por el momento— los cuentos de divorcios y otros enredos; también se acallaron esos que se dicen periodistas y que nadan en estas aguas antisociales manchando honras sin ton ni son, solo para tener más seguidores y sembrar dudas y mucho odio. Aunque no hay pan y cada vez cuesta más ganárselo, el pueblo tuvo circo, aunque falta el pan. Así, quienes alguna vez fueron héroes, quedaron vilipendiados y humillados. Por ahí se dijo que los deportistas fueron mal aconsejados casi que embarcados; lo hecho hecho está y ojalá aprendan la lección. La masa está siempre a la espera de destruir y tirar pestilencia sobre quienes sobresalen por la razón que sea; por eso suelen ser exitosos quienes se dedican a denigrar, ofender y humillar y a decir cosas que otros, por pudor o temor, no se atreven; en esas redes tienen más seguidores y reproducciones el que más basura publica, aunque sean desechos falsos o reciclados. Allá ellos con ese excremento. Ojalá las aguas retomen su nivel y que no olvidemos que cada día debemos enfrentar una guerra que no se ha ganado contra una pandemia que en el momento que nos descuidemos, nos pasará una factura muy alta. Mejor buscar el pan nuestro de cada día y olvidarnos, por un momento, del circo.

Román Guzmán y el agave

El otro día tuve la grata sorpresa de encontrarme con Román Guzmán Bonilla, un costarricense que hace unos años se fue a trabajar como presentador en el canal internacional Telehit, que transmite desde México. Después de un saludo e intercambio de frases, me contó que ahora es empresario y que, entre otras cosas, se dedica a la importación de bebidas mexicanas como el agave y otros destilados muy propios de aquella nación. Román siempre ha sido un muchacho que destaca por su talento y buena apariencia física, condiciones que le ayudaron a sobresalir en programas de la televisión mexicana como el famoso Match Point y Weekend.

Abuelita bonita

La semana anterior publiqué que mi amiga abogada Raquel Elena Abarca Mora se había encontrado con la campeona mundial de Boxeo Yokasta Valle; inmediatamente doña Emilce Fuentes celebró feliz la foto de su nieta, pero me mandó a recordar que el nombre de la hacienda familiar se escribe “3X” como el fierro con que marcan el ganado; esta ganadería es muy conocida por el desarrollo de toros de lidia que tradicionalmente utilizan en las corridas de Fin de Año y que son transmitidas por televisión nacional. Por favor, díganle a doña Emilce que muy pronto iré a visitarla y que me gustaría probar el famoso pozol que ella hace, considerado el mejor en muchos países a la redonda.

Zorán transforma su entorno

Sin duda la campaña de expectativa de la próxima temporada de Nace Una Estrella ha dado excelentes resultados. Muchos sectores hablan y se interesan en el tema. Estoy positivamente impresionado por el trabajo que ha venido haciendo el equipo de Teletica Formatos, encabezado por Vivian Peraza. He seguido publicaciones y las audiciones y me llama mucho la atención la presencia de factores y actores multimediáticos, fundamentales para el apoyo del programa televisivo en redes sociales. He visto gente sorprendente y hasta figuras ya conocidas. No tengo duda de que este proceso de selección ha sido muy laborioso para el equipo. Aprovecho para comentarles una anécdota que confirma lo anterior. El domingo pasado había concierto en el restaurante Casa Azul Superior en Don Bosco y llegó Zoran, un muchacho que recién había salido de hacer su prueba para Nace una Estrella. Investigué sobre él y resultó ser una figura ampliamente mediática; por su condición de maquillista y transformista tiene 142 mil seguidores en Instagran y 968.862 en Facebook. Incluso vi que en algún momento lo entrevistaron en Al Rojo Vivo, de Miami; estuvo en el programa de los 40 principales de México donde se transformó en Betty La Fea y grabó un video que lleva 49 millones de reproducciones. En el restaurante cantó tres canciones de José José y convenció a propios y extraños; más tarde regresó al escenario y cantó un par de temas con la cantante Annie Picado (ex Buba) y nuevamente captaron la atención y se ganaron los aplausos. Fue una experiencia positiva, le gente lo reconoció, se interesaron más al saber que venía de hacer la audición y pidieron más información. Después, repasé su audición —1673— con un tema de Camilo Sesto, pero me gustaron más las interpretaciones que hizo en el restaurante; en el público estaba un director orquestal puertorriqueño y director de una academia musical de Cartago, el maestro José Rosa, quien habló largo rato con el muchacho, pues estaba sorprendido con su calidad interpretativa. Me alegra y complace contarles esta anécdota porque evidencia que Nace una Estrella viene muy, pero muy bueno. Estoy seguro que este muchacho Zorán, de paraíso de Cartago, hará un gran trabajo.

El piloto violinista

Normalmente los viernes el pianista Luis Diego Fournier ameniza las noches del restaurante Estación Atocha Don Bosco; lo hace únicamente en compañía de un amplio repertorio. Sin embargo, el pasado viernes 12 de marzo se le unió el violinista Darío Mora, quien además es piloto comercial; fue un encuentro artístico de alta calidad al que se unieron los percusionistas Alfredo “El Chino” Moreno y el maestro José Rosa. Los músicos interpretaron baladas, clásicas, boleros y algo de música brasileña. El capitán Darío Mora se ha ganado el respeto y la admiración por sus dotes musicales. Y…¿dónde está el piloto? Se fue a tocar violín. Ojalá que se repita este chivo.

José Rosa, Alfredo Moreno, Darío Mora y Luis Diego Fournier.

 Felipe es el modelo de la casa



Felipe Araya Rivera se ha tomado muy en serio su compromiso de apoyar a sus progenitores Gerardo Araya y Xenia Rivera con la empresa familiar Only Way, que fabrica y comercializa ropa deportiva. El joven es el modelo oficial de la casa por eso, cada vez que hay una línea nueva de productos, Felipe está dispuesto para las respectivas sesiones fotográficas. El muchacho luce bien gracias a su disciplina en el gimnasio donde ha tonificado y moldeado su cuerpo con diversos ejercicios y rutinas, así como el boxeo y el surf. Además de esto del modelaje, que lo ha tomado como pasatiempo, Felipe es un excelente estudiante y más adelante le gustaría dedicarse a la cinematografía.

Felipe Araya se dedica al modelaje para la marca Only Way.

De la radio y de la música



Alfredo “El Chino” Moreno y Oscar López Salaberry son conocidas figuras de la radio y de la música, que disfrutan ampliamente esas dos pasiones. Oscar tiene un programa de tangos que ya es toda una institución y además tiene su propio grupo con el que ofrecen espectáculos de música y baile. Por su parte, Alfredo Moreno es programador de Radio 94-7 y también se dedica ocasionalmente a la difusión del jazz. Cuando estos dos tipos se juntan, el tiempo es poco para todo lo que normalmente tienen que hablar. ¡Provecho!



Alfredo Moreno y Oscar López Salaberry.

