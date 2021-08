Tía Zelmira: Zorán tiene una estrella rutilante

Rogelio Benavides/benapresa@hotmail.com

Cumpleañeros

Saludo a la modelo y atleta Emily Delgado quien cumple años este 7 de agosto. También cumplen años Isabel Acosta (8 de agosto), el molotero de la Molotera Luis Murillo (8), el actor Bismarck Méndez (8), Juan Carlos Chaves Mora (8), Juan Carlos Durán (8), la modelo y presentadora Kim Loaiza (9), la odontóloga Rita Castro (9), en Quepos doña Evelyn Pérez Castillo (10), Fernanda Jiménez (11), Viviana Calderón (11), la cantante María José Castillo (11), el maquillista David Calvo (12) y la primera actriz María Torres.

Zorán tiene una estrella rutilante

Zorán, quien destella aún más en el firmamento musical desde el pasado 31 de julio, demostró con creces la razón por la cual merecía arrasar en Nace una Estrella. A la cuarta fue la vencida. Sí, él había participado tres veces en las audiciones del espacio de Teletica Formatos, sin embargo, fue hasta este año cuando lo eligieron entre dos mil aspirantes. La exigencia fue fuerte y la competencia dura. Los profesores y los jueces hicieron su parte, sin embargo, visto lo visto, al final el público le dio el triunfo contundente y aplastante, por medio de redes sociales, al otorgarle 74 por ciento de los votos frente a un diez por ciento de su más inmediato seguidor. Nace Una Estrella ha logrado hacer una buena conexión con las plataformas virtuales y, lejos de enfrentarse o competir, ha sacado el máximo provecho. Eso también lo sabía Zorán, quien antes de ser elegido, ya era una figura consolidada en redes, aunque aquí era prácticamente desconocido. Su trabajo como maquillista le permitió ganar un premio en la emisora Los 40 principales, de México, al maquillarse y transformarse en Betty La Fea; ese video tiene más de 40 millones de vistas y sigue creciendo. De sus tristezas no hablaré ni mencionaré su dolorosas y amargas experiencias… ya lo pasado, pasado, no me interesa. No estamos para llantos, ya lloré con el desgarrador y atrapante relato de Yuri Lorena Jiménez Gómez, publicado en La Nación del lunes 2 de agosto. Si antes sufrí y lloré, todo quedó en el ayer… Tengo en la vida por quien vivir, amo y me aman. Zorán aprendió de aquellas pruebas y supo sobreponerse para salir adelante, brillar, encantar, convencer y triunfar. De sus imágenes en Canal 7, me quedo con aquella cuando interpretó La Llorona, con su manto negro y con todo el misticismo inherente a la popular canción mexicana; ver a Zorán sobre el escenario metido en La Llorona, me trajo a la memoria la imagen de Chavela Vargas, ¿quién pudiera llorar como llora Chavela? Zorán supo aprovechar en todos sus extremos las oportunidades de Nace Una Estrella, lo hizo bien y ahora tiene por delante oportunidades para seguir creciendo y terminar de sacar de su alma y de su corazón a ese gran artista deseoso de salir a devorarse al mundo. Cuando lo escuché por primera vez, en una presentación informal y espontánea, en el restaurante Estación Atocha de Don Bosco, me convencí de su potencial; entonces me convertí en uno de sus más atentos seguidores: siempre me sorprendió y en cada programa me convencía más y más. Los de Teletica Formatos, liderados por Paula Picado y Vivian Peraza, hicieron bien las cosas, a pesar de algunas piedras en el camino; también cumplieron con la normativa sanitaria por la pandemia y activaron todos los protocolos necesarios para proteger a los concursantes y a quienes trabajan en la producción. Como periodista y como televidente, reconozco y destaco el trabajo realizado; ver una realización televisiva con esas normativas y con esos resultados, es altamente satisfactorio; gracias por habernos deleitado con un espacio de tanta calidad. Gracias a Zorán por mostrarnos su corazón, por entregarse como lo hizo; no todo está perdido. Pido un aplauso para el amor, mil gracias por tanto y tanto amor.

Gracias Zorán por su entrega y por su innegable talento.

Lo nuevo de Chamela

El pasado 9 de julio, la marca Chamela reunió a un grupo de reconocidas influencers para presentarles “High Vibration”, su segunda colección del año. Esta firma colombiana reconoce el poder de las redes sociales en el juego de la interacción, por lo que transformó su estrategia. Para ello, El Éxito Betancur, empresa distribuidora de Chamela en Costa Rica, convirtió su tienda en un showroom para personalidades. Seguidamente, hubo un segmento para explicar las nuevas propuestas, a cargo de Luis Mena, asesor de moda y personal shopper, quien estuvo muy atento a los intereses de las invitadas, quienes se probaron las prendas y aprovecharon para darse uno que otro regalo, mientras compartían historias de la nueva colección en sus redes sociales. En la actividad participaron Carolina Rodríguez (Miss Costa Rica 2016), Gabriela Jara (Miss Grand International CR 2020), Karina Campos (influencer destacada de Instagram), Ericka Morera (periodista), Cindy Villalta (expresentadora de Televisión), Johanna Ortiz (coach de vida y expresentadora), Angie Rodríguez (triatlonista), Fernanda Rodríguez (Miss Earth Costa Rica 2017), María Fernanda León (cantante), Elena Umaña (cantante) y la chef Viviana de Echandi que llegó junto con sus dos hijas: Daniela y Bárbara. La marca colombiana de ropa íntima, trajes de baño, salidas de playa, deportivos y pijamas tiene un lugar especial en el corazón de las ticas, y esto tiene que ver porque siempre se ha caracterizado por lanzar imponentes diseños y hormas que resaltan muy bien los atributos de la mujer latinoamericana.

Para esta colección, “High Vibration”, las opciones incluyen sección de trajes de baño para niñas y hombres, así como una línea relax inspirada en la nueva normalidad que se compone de prendas versátiles y adaptables a momentos diarios como trabajar desde casa, hacer ejercicio, descansar o meditar.​

Un decorador excelente

Del programa Franckamente, que se transmite los martes a las 11 de la mañana, por Tele Uno, resalto en esta oportunidad, el aporte del talentoso decorador y diseñador de interiores Betho Castro, a quien le agrada todo lo que tiene que ver con televisión. Oriundo de La Fortuna de San Carlos, Betho es propietario de la empresa “Deco by Betho”, dedicada a la decoración de interiores, arreglos y montajes para bodas y actividades similares; también diseñan y arreglan jardines y ofrecen diversas opciones creativas. Betho, quien también forma parte del equipo de producción de Franckamente, se encarga de los decorar el set del programa, utilizando elementos estéticos que resaltan la plasticidad del escenario, logrando gran calidez y vivacidad; a veces utiliza globos, flores, cintas y elementos fáciles de conseguir y de precio cómodo. A Betho le gusta hacer decoraciones llamativas, pero que no conlleven mucho trabajo ni gastos excesivos. Las soluciones de Betho son ya conocidas en varias partes del país, pues él siempre está dispuesto a desplazarse donde requieran su aporte artístico. A Betho lo pueden contactar por medio del teléfono 6486 8197. Yo que conozco su trabajo y que he visto sus decoraciones y apariciones en televisión, lo recomiendo con seguridad, es un buen trabajador, responsable, honesto y, lo más importante, es buena persona.

Franck Salas y Betho Castro, de Franckamente.



Festival de Música BAC Credomatic cumple 30 años

El Festival de Música BAC Credomatic celebra este año su trigésimo aniversario con la satisfacción de haber contribuido con el desarrollo cultural, por medio de los cientos de conciertos presentados durante estas tres décadas en todos los rincones de nuestra geografía.



La llegada a tan significativa fecha, ocurre en medio de la pandemia provocada por el COVID, sin embargo, a pesar de las limitaciones, sus organizadores decidieron realizarlo del 6 al 21 de agosto próximos, para no privar durante más tiempo a los costarricenses de tener acceso a la mejor música del mundo.



Durante 29 años, esta idea de Jordi Antich, director musical del festival, abrió la posibilidad de escuchar a músicos europeos y de otras nacionalidades. Al igual que en los años anteriores, habrá presentaciones en todo el país a precios muy cómodos.



Para esta edición están programados 22 de conciertos en 17 sedes y con cada grupo extranjero, participarán como invitados uno o dos costarricenses. La gala de inauguración será el sábado 14 de agosto, a las 8 p.m., en el Teatro Nacional, con los Solistas de la Ópera de Ucrania. Las presentaciones serán en hoteles de playa y de montaña, además, este año habrá tres conciertos virtuales para que todos tengan acceso fácil.



Vienen el cuarteo Casal, de Suiza, acompañados por la flautista costarricense María Luisa Meneses; Valencia Barutón, con el violinista local Peter Nitsche; el CRduo con el violinista André Robles y el guitarrista Carlos Alberto Castro; el Trío Astrolabi, Cataluña, España; y, como invitados especialísimos: los Solistas de la Ópera de Ucrania, quienes interpretarán música de Mozart, arias de ópera y opereta, canciones napolitanas y folclore ucraniano.



Los conciertos serán en el Hotel Alta, en Arenal Lodge, en Arenas del Mar en Manuel Antonio; Bahía del Sol, en Playa Potrero; hotel Cristal Ballena, Dreams Las Mareas; hotel de montaña El Establo, Monteverde; El Mangroove, Papagayo; Marriott Costa Rica, Hacienda Belén; Marriott Los Sueños; Nammbú, playa Carrillo; Punta Leona; SarapiquiS Rainforest Lodge, concierto en un sitio arqueológico; Secrets, Papagayo; Villacaletas; hotel Villalapas y en el Teatro Nacional.



El año pasado, en razón de la pandemia por el COVID, el festival se vio interrumpido, sin embargo, esta vez se hará cumpliendo los requisitos y protocolos sanitarios. Los grupos que se presentarán son dúos, tríos, cuartetos y quintetos. También se observarán los aforos autorizados, distancias y otro tipo de medidas.



De acuerdo con Laura Moreno, Vicepresidenta Relaciones Corporativas, Sostenibilidad y Mercadeo de BAC CREDOMATIC, el Festival es un auténtico y comprobado aporte a la educación y al disfrute de la música clásica, ya que permite reunir, durante dos semanas en nuestro país, a los mejores exponentes mundiales de ese género.



“BAC CREDOMATIC —dice Moreno— no persigue beneficio comercial alguno, su interés es proporcionar entretenimiento y hacer un aporte a la educación y a la formación cultural de la sociedad, sin importar si son o no sus clientes.



Jordi Antich, director del festival, destacó que en tres décadas el Festival de Música BAC Credomatic ha conseguido importantes logros, y en esta edición de aniversario, nos acercamos con orgullo a cimas que muy pocos festivales en América Latina han alcanzado. En treinta años hemos presentado cerca de mil conciertos en más de cien escenarios por todo el país, en los cuales han participado algo menos de dos mil músicos, una tercera parte de ellos costarricenses.

Jordi Antich es el director del festival.



