Tía Zelmira: Yo vendí sapos

Cumpleañeros

Empiezo estas líneas con un saludo cariñoso y especial para mi ahijado Marco Quesada Jiménez, quien celebra su natalicio este viernes 11 de agosto; espero que la pase muy bien en unión de su esposa Nicole Sánchez, de su mamá la excelsa periodista Yuri Lorena Jiménez Gómez y de su abuela Grace Gómez; Marco se convirtió en mi ahijado durante un crucero que hicimos por el Caribe; llegamos a playa Negril, en Jamaica, y él se quería lanzar al mar desde un acantilado, pero su nerviosa madre no autorizaba tal faena, entonces yo le dije, tajantemente, que le tenía que dar permiso al muchacho y ella acató; Marco se lanzó y disfrutó su experiencia, justo en aquel momento me convertí en su padrino.

También cumplen años esta semana la presentadora Viviana Calderón (el 11 de agosto), la cantante María José Castillo (11), el maquillista David Calvo (12), la gran actriz María Torres (12), el periodista José Mairena (12), el publicista Jaime Jiménez Solera (13), el estilista José Astúa Astúa (14), el doctor Rodrigo Marín Rodríguez (15), el profesor y político Rolando González (15), la empresaria Angélica Romero (15), la nutricionista Paola Chinchilla (16) y la empresaria y trotamundos Claudia Alfaro (17).



María para siempre

Estoy realmente muy feliz con la noticia de que la primera actriz del país, María Torres, cumple 64 años este sábado 12 de agosto. Da gusto saludar a una mujer de sus cualidades y de su innegable e inmenso talento. Da gusto tener una amiga así, puedo rajar de que ella me produce alegría y felicidad, que mi corazón se alegra cuando la ve. “Estas son semanas maravillosas, que incluyen mi cumpleaños este viernes y el Día de la Madre. Gracias Dios por la bendición del trabajo, la salud y el amor de mis más cercanos y más lejanos amigos. Estoy contenta y esperanzada por este nuevo año que tengo para gastar y gracias Señor por el año que termina porque me enseñaste y me diste lo mejor”, escribió. Espero que mi querida María tenga muchas torres de felicidad, se merece eso y mucho más.

María Torres y su mamá Alice, en 1959.

Yo vendí sapos



Crecí en una zona bananera cuando ya no había banano y Mamita Yunai era un recuerdo. Estudié la escuela en Quepos, cuando ya no era la Doris Stone; viví cerca del hospital Max Terán Valls, cuando había dejado de ser de la United Fruit Company. Crecí donde todo había sido, pero ya no era. Fue en mi preadolescencia cuando tuve mi primer trabajo vendiendo sapos.



Cuando me declaro “experto” en sapos y que vendí centenares de esos batracios, piensan que estoy bromeando, asustando o presumiendo. A mucha gente, esos reptiles les causa repulsión, miedo y asco. Otros toman el asunto por el lado morboso porque lo relacionan con una forma de denominar el aparato reproductor femenino.



En realidad, soy capaz de determinar si un sapo es hembra o macho con solo verlos: la sapa es más grande, más oscura, más fea y más repugnante; el macho, normalmente, tiene la piel más clara y es menos feo; sin embargo, el método infalible para saber si es macho consiste en sujetarlos con los dedos pulgar e índice por los costados y al levantarlos cantan (croan); si tal cosa sucede, es macho; a las sapas es mejor andarles de lejos por la mala leche que expelen, capaz de matar a perros y a cuanto animal se le ocurra atacarlas, porque ellas de inmediato segregan su arma lechal.



Ese líquido del sapo común (Bufo bufo) lo tienen sobre el dorso en unas glándulas y lo segregan ante la más leve amenaza. Esa “leche” conocida como bufotenina, es una sustancia cardiotóxica usada para tratar la insuficiencia cardíaca y las arritmias, pero en sobredosis puede causar la muerte del paciente. Dicha “leche” no solo produce quemaduras en las mucosas de la boca o los ojos de otros animales: ciertas especies como el sapito marinero, producen un veneno paralizante.



Mi oficio sapero me llegó casi por casualidad y por necesidad. Mi familia era numerosa, como ocurría cuando no existían por allá muchos televisores y no había llegado la planificación ni la repartidera masiva de anticonceptivos, menos condones. Aún cuando yo era el del centro —había tres hermanos mayores y tres menores— siempre ayudé a conseguir dinero extra, por eso cuando entré al colegio, me hice experto en sapos, todo un oficio.



Eduardo “Chino” Sánchez, jefe del laboratorio hospitalario, los usaba para la reacción de Galli, una prueba de embarazo. Cada sapo me lo pagaban en cinco colones, un dineral en aquella época.



Mi padre me acompañaba, muchas veces bajo un torrencial aguacero, mientras yo recorría los caños capturando sapos y sosteniéndolos para que cantaran —como expliqué más arriba— manera de saber si eran machos, de lo contrario no servían para la prueba clínica. El negocio se terminó cuando los del hospital pusieron su propio criadero. Pero, poco tiempo después se descontinuó la prueba de Galli. Para entonces yo estaba buscando trabajo por otro lado.

La prueba de embarazo de Carlos Galli se usó durante varias décadas.

La prueba de Galli

En 1947, el médico argentino Carlos Galli Mainini descubrió un diagnóstico precoz de embarazo muy efectivo y económico; consistía en inyectar, en el saco linfático dorsal del sapo, la orina de la mujer. Si a las tres horas de la inyección el sapo eyaculaba, se confirmaba el embarazo.



Mientras Galli trabajaba en el hospital Rivadavia, de la capital argentina, hizo investigaciones entre 1942 y 1947, en la cuales dedujo que, si la mujer tenía la hormona hCG (gonadotropina coriónica humana) en su orina, su inyección en batracios causaría la maduración y expulsión de espermatozoides. Este sistema se usó hasta finales de la década de 1980, cuando fue reemplazado por métodos inmunológicos más rápidos y precisos.



La prueba de Galli proporcionó un modo eficaz y económico de diagnóstico precoz del embarazo y se usó masivamente en toda América Latina, incluida Costa Rica, durante varios años por su simplicidad y bajo costo.



Ahora, en cambio, ni siquiera hay que ir a un laboratorio y pasar por tanta incomodidad, ni lastimar ni pinchar a ningún sapo: en cualquier farmacia venden pruebas de embarazo rápidas, sencillas, cómodas y seguras.

Ahora las pruebas de embarazo se consiguen fácilmente.



Mejor tarjetas

Al arruinarse cualquier posibilidad comercial con los sapos, mis padres hicieron contacto con la imprenta El Progreso, de Armando Orozco, de Puntarenas, para vender tarjetas de Navidad. Esta nueva posibilidad de venta nos ayudó mucho hasta que mi padre renunció a la bananera y abrió un almacén de electrodomésticos. Entonces mis hermanos y yo nos convertimos en expertos en poner antenas de televisión, tanto que inundamos de televisores todo Quepos y pueblos vecinos.



Cuando concluí la secundaria, no había escapatoria: tenía que salir del paraíso tropical y trasladarme a la ciudad. Quise trabajar allá, pero mi madre Emilia Rivas, mujer sabia y visionaria, me levantó una madrugada y me obligó a tomar el bus para venir a la universidad. Armando Contreras, quien se había venido a buscar suerte y trabajaba como locutor en Monumental, me ayudó a conseguir una oportunidad. Me preguntaron si era mecanógrafo y mentí.



Empecé a trabajar en 1976 en La Palabra de Costa Rica, el noticiero radiofónico más importante de la época. Tenía que escribir noticias breves en una máquina de telex, que luego aparecían en un rótulo luminoso colocado en los altos de tienda La Gloria. También ponía informaciones de última hora en un par de pizarras colocadas en el balcón y que leían quienes pasaban por “la esquina de los grandes acontecimientos”. Cuando se quemó La Gloria, me quedé sin trabajo, pero doña Lilia Castelán de Berrocal, por recomendación de la gran Carmen Granados Soto, me ofreció operar la central telefónica al mediodía y después de las seis de la tarde. Ganaba como trescientos colones.



Entonces los sapos eran solo un recuerdo agradable de una época maravillosa. En adelante vería a esos batracios sin asco, más bien con nostalgia y agradecimiento. Hoy hablo con propiedad de este tema que a muchos les repulsa y a pocos les interesa, salvo que se trate de “El cartel de los sapos” o de los otros.

Los sapos resultan repulsivos para muchas personas.



Te tengo un vieras….

Vieras que, a propósito de sapos, en un viaje a la playa del fin de semana, conocí a una pareja encantadora formada por Marco Bonilla y Carla Calvo; a Marco, quien es todo un personaje, lleno de anécdotas, muchas de ellas increíbles, sus amigos lo conocen como El Sapo, pero a él, lejos de molestarle lo disfruta, porque ese mote se lo ganó desde niño, cuando su papá le compró una capa verde, pero todos sus compañeros llevaban una amarilla. Su esposa Carla, se pasa riéndole las historias, aunque las haya escuchado miles de veces. Yo disfruté tanto de los cuentos de El Sapo, que hasta le escribí unos versos jodedores, pero impublicables.



Marco Bonilla y Carla Calvo.



​Vieras que el talentoso periodista Johel Solano renunció a CRHoy tras siete años de laborar en ese medio. Johel, profesor universitario y con una licenciatura en Producción Audiovisual, es un excelente profesional, con altos valores éticos; sinceramente, me siento orgulloso de ser su colega porque es uno de los mejores que he conocido. Estoy seguro que pronto encontrará una nueva oportunidad laboral, porque al que es bueno, se le abren fácilmente las puertas y las nuevas oportunidades. Sobre su paso por CRHoy, Johel escribió: "Fue maravilloso. Siempre estaré agradecido con todas las oportunidades que me dieron. En 2016, inicié haciendo notas de Pokémon Go. Crecí y mi última publicación forma parte de una investigación internacional llamada Mercenarios Digitales, coordinada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) en toda la región. Aprendí demasiado. Amé mi trabajo. Escribí las historias que quise y siempre lo di todo. De verdad que lo disfruté. Es lo que me apasiona, pero hay ciclos que llegan a su fin. Solo me queda decir 'gracias por lo bailado'. Es tiempo de volver a soñar, crecer y si es el caso, empezar de cero. Mi admiración completa para el equipo: pura mística, esfuerzo y colmillo. Se convirtieron en grandes amigos y hasta hermanos. Eternamente agradecido por la confianza y por todas las oportunidades".

Johel Solano es nativo de Paraíso, Cartago.



​Vieras que mi querida amiga Elizabeth Odio Benito fue galardonada, el pasado 6 de agosto, con el Premio Jerusalén 2023, en una sentida y hermosa ceremonia realizada en el Centro Israelita Sionista de Costa Rica. Se trata de un merecido reconocimiento por su amistad y solidaridad con el pueblo judío y el Estado de Israel; además, por su firme y vital activismo por los derechos humanos, la paz, la justicia y la fraternidad entre los pueblos. Con 82 años de edad, la destacada jueza internacional y galardonada jurista, sigue muy activa. Odio Benito ha ostentado numerosos puestos notables a lo largo de su carrera, incluyendo la presidencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, jueza de la Corte Penal Internacional, jueza del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, dos veces ministra de Justicia en nuestro país y vicepresidenta de la República.

Elizabet Odio es una reconocida jurista internacional.



​Vieras que esta semana el artista costarricense Jorge Jiménez Deredia inauguró una exposición en Puerto Banús, España, titulada “El viaje de la vida”. “Lo logramos. Terminamos de montar la exposición en Puerto Banus. Estoy muy satisfecho, el montaje ha quedado maravilloso a en un contexto especial. Gracias a la vida que me ha dado tanto”.

Jiménez Deredia está muy contento con esta nueva exposición.



​Vieras que la semana pasada, en el Tope de Santa Ana, conocí a Evelyn Agüero Chaves, más conocida como Evely Hoffman. Se trata de una mujer de 46 años, muy guapa y de buen vestir. Supe que fue mamá cuando apenas tenía 15 años y que trabaja desde los 16 años. Es una profesional con más de dos décadas de experiencia en banca y finanzas. Ha trabajado para bancos de primer orden como son los internacionales TD Bank de Estados Unidos, donde se desempeñó como ejecutiva Senior y asesora financiera; se especializó en la atención de clientes titulares de cuentas claves. Sus últimas posiciones fueron como coordinadora regional de una de las sociedades del Conglomerado Banco Popular y gerente de Experiencia e Innovación Estratégica del INCAE. Esta banquera tiene su secreto: fue modelo por varios años de Johnnie Walker y Bacardi, y fue de las primeras vaqueritas de Pilsen, pero ahora es una yegua briosa. A esta socialité le gusta la gastronomía y la pastelería.

Evelyn Hoffman.



​Vieras que Kianny Berry, recibió el título universitario como Técnico Superior en Publicidad y Comunicación con honores, cosa que tiene loca de felicidad a su mamá Glenda Pereza, quien tiene una relación muy cercana y especial con su hija.

Kianny Berry y Glenda Peraza.



​Vieras que Luis Badilla, a quien recordamos como uno de los modelos más cotizados y productor, está muy cambiado física y espiritualmente, dedicado a la difusión del yoga allá en la península de Nicoya. Luis, quien está irreconocible, fundó Yoga Nanda, un centro para la enseñanza de esa disciplina. “Te espero es un espacio donde cada postura es un paso hacia un descubrimiento personal. Experimente la paz, descubra su fortaleza y únase a una comunidad de crecimiento y bienestar”, comentó en una publicación el instructor de yoga.

Luis Badilla lleva un estilo de vida muy distinto.



​Vieras que el productor de televisión Mario “Gorras” Vargas anda eufórico y feliz porque este mes de agosto cumple 25 años de estar trabajando en la televisión, que es lo que realmente le gusta y le apasiona. Mario ha laborado en TVA, Repretel, Canal 3 de Guatemala, Canal 11 de Honduras y, desde hace muchos años, en Teletica, Canal 7. Mario expresó su agradecimiento para personas como el cineasta Víctor Vega, su inspirador y motivador; además de Gustavo Vincenti, Gino Renzi, Cacao Rojas, Jimmy Tosso, Eduardo Vega, Douglas Martin, Alonso Acosta, Mario Nájera, Erika Seevers, César Rosenthal, Gloriana Sanabria, los de La Media Docena, Ricardo Cervantes, Gabriela Alfaro, Paula Picado, René Picado y a todos “los que en algún momento creyeron en mí”.

Mario “Gorras” Vargas.