Tía Zelmira: Ya suenan aspirantes a Miss Costa Rica

Cumpleaños

Este viernes 30 de abril cumple años la licenciada en Derecho Carolina Castro, guapa y talentosa amiga. El 1º de mayo celebra su natalicio el destacado médico Gilberto Rojas Cisneros, especializado en medicina estética. Otros cumpleañeros de la semana son Silvia Chocano (cumple el 1º de mayo), el periodista Adison González (2), Víctor Montero Hidalgo (3), mi tocaya Zelmira Sandí (4), Majo Cadavid (5), la doctora Jessica Alfaro (5), Vicki Ross (6), Michael Rubí (6), Juana Palacios (6), Shakira McDonald (6) y Mauricio Astorga (6).

Abogado, surfista, activista y defensor de tiburones

El 27 de abril cumplió años el abogado y activista Wálter Brenes Soto, un joven convencido de sus luchas en pro del ambiente. Lo conocí hace poco más de un año y me ha sorprendido por su talento, inteligencia, convicciones y por su empeño en todo cuanto hace. Me complace y me satisface ver a jóvenes profesionales honestos y altruistas como él. En estos días de pandemia, cuando todo el mundo —y los medios informativos también—, prácticamente se ha olvidado del tiburón martillo, de la importancia de defender los humedales, de la protección de los cocodrilos, las tortugas, los monos, de los pasos de fauna y de otros bichos, Wálter ha seguido alerta como actor civil, emprendiendo por su cuenta, procesos judiciales para defender a esas especies. Wálter vive en Playa Hermosa, cantón de Garabito; todas las madrugadas surfea y luego se dedica a trabajar, a ejercer con decoro su profesión de abogado. Da gusto verlo ejercer como jurista, defendiendo sus causas, apoyando a las especies en vías de extinción y velando por el cumplimiento de las leyes ambientales. Wálter es abogado litigante, especialista en derecho administrativo, constitucional y ambiental, derecho regulatorio, derecho urbanístico y municipal, contratación administrativa, con experiencia en procedimientos administrativos, en revisión de carteles y redacción de recursos en contrataciones administrativas, elaboración de recursos de amparo y acciones de inconstitucionalidad, cuenta con amplio conocimiento técnico relacionado con la tramitación de permisos constructivos ante las Municipalidades e instrumentos técnicos ambientales ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SINAC). Es licenciado en Derecho de la Universidad de Costa Rica, año 2012. Su tesis para la obtención de grado fue en “Procesos Abreviados en el Código Procesal Contencioso Administrativo”. Actualmente, es alumno de la Maestría en Derecho Ambiental y en Derecho Público, ambas impartidas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR). Este profesional, con pinta de surfo, con cara de yonofui y alma vegana, me convence. Por favor, pónganle atención, pronto lo veremos llegar tan largo como se lo proponga. Al saludarlo con motivo de su cumpleaños, le reitero mi respeto y admiración profesional; con este abrazo virtual, lo insto a seguir adelante en sus luchas, aunque algunas sean perdidas; pronto logrará tener una tribuna, levantar una bandera, para pregonar e inundar cada rincón de esta geografía, con sus luchas por un planeta mucho mejor, como él y nosotros nos merecemos.

El doctor Gilberto Rojas

Este 1º de mayo cumple años el doctor Gilberto Rojas Cisneros, Director de la Clínica y Spa Esthétique, presidente de la Asociación Centroamericana de Medicina Estética y Cirugía Cosmética y miembro de la American Academy of Cosmetic Surgery de Estados Unidos y de la Union Internationale de Médecine Esthétique de Francia, así como de la American Academy of Aesthetic Medicine de Estados Unidos. Este profesional vive pendiente de los avances que día a día se dan en el campo de la medicina que él practica; siempre está estudiando, actualizándose y participando en seminarios internacionales o compartiendo sus conocimientos con otros colegas especialistas en Medicina Estética. Anualmente, lo invitan como Profesor en el campo de la Cirugía Cosmética y comparte conocimientos junto a su grupo de colaboradores en Estocolmo, Suecia. Aquí en el país son muchos los que acuden a su clínica para practicarse diversos procedimientos médicos estéticos como la Lipoescultura Láser con Smartlipo y Láser CO2 facial y cuello. Además, desde hace unos años aplica el sistema conocido como suturas Silhouette Lift, que se pueden aplicar en la cara, en el cuello y en los glúteos. ¿En qué consiste? Mediante anestesia local y de forma ambulatoria se introducen los finos hilos con una guía especial en las áreas de flaccidez, sin requerir internamientos ni anestesia general; esas suturas sirven para corregir el tercio inferior de la cara, surcos nasogenianos caídos, pómulos caídos, cuello flácido o para levantar glúteos. En resumen, con esos hilos se levanta, sin que se note externamente, casi todo lo que esté caído. Este no es un tratamiento que sustituya al lifting o cirugía del rostro, pero es un sistema novedoso con estudios científicos comprobados y aprobados para crear un refrescamiento muy natural de los tejidos. También se puede practicar en pacientes adultos jóvenes porque ayuda a evitar que el efecto de la gravedad haga que la piel se caiga. Ya lo saben. Este 1º de mayo celebro y saludo a este gran profesional y le reitero mi admiración y mi respeto profesional. Feliz cumpleaños.​

Aspirantes a Miss Costa Rica

Aunque todavía falta un buen trecho para la elección de la próxima Miss Costa Rica, se escuchan algunos nombres de aspirantes y se especula con la participación de otras. Por el momento está confirmada la participación de Devy González, destacada atleta nacional y recién graduada universitaria como licenciada en Administración de Centros de Salud. Devy participó en diciembre del 2019 en Miss Intercontinental en Egipto, donde hizo un destacado papel y obtuvo el premio al mejor cuerpo de aquel certamen. Nicole Menayo, con estudios en Derecho y amplia experiencia en concursos internacionales, es otra de las que se postulará; Nicole es probablemente la persona que más sabe de este tema de los concursos y ya ha ganado varias coronas y mucha experiencia.

Devy González.



También suena como otra de las postulantes Tamara Dal Maso, guapísima presentadora de televisión y modelo. Esta semana se especuló con la posibilidad de que la renombrada y exitosa cantante Fátima Pinto ingrese al concurso; todo se originó en el perfil que tiene Fátima en Instagram, donde alguien le preguntó si había pensado en entrar en miss Costa Rica, ante lo que ella respondió: Sí, lo he pensado, de hecho mi mamá fue Miss Costa Rica; se refería Fátima a Trilce Girón García, destacada Miss Costa Rica de 1981, un dama muy elegante, inteligente y emprendedora que se casó con el empresario Raúl Pinto, quien fuera presidente de la Liga Deportiva Alajuelense. Fátima en realidad es una mujer bellísima y desde hace unos años es conocida internacionalmente por su carrera como cantante; además es una destacada diseñadora de modas. Me gusta que haya interés en este concurso, que muchachas bonitas e inteligentes muestren su interés en este certamen, que es celosamente vigilado por los organizadores locales para que conserve el prestigio que ha tenido durante todos estos años. ​

Nicole Menayo



Amalia Alegría expone en Australia

La compatriota Amalia Alegría-Wolfe exhibe once de sus obras más recientes en la Galería Altenburg, de Braiwood, localidad del estado de Nueva Gales del Sur, a 55 kilómetros de Canberra. “Índigo” denomina la artista estos cuadros suyos, de un vivaz colorismo marcado por un azul oscuro, con visos cobrizos, que recuerda el ancestral añil mesoamericano extraído de los tallos y hojas del jiquilite. Son naturalezas muertas con patrones, ornamentos y textiles coleccionados en sus viajes por varios continentes. Educadora jubilada, Amalia y su esposo Terry viven en una finca rural rodeada de bosques, donde dedica tres días de la semana a la pintura. La exposición está abierta al público hasta el 29 de mayo. La Embajada de Costa Rica en Australia, por medio de su titular Armando Vargas Araya, saludó a la exitosa artista plástica, quien lleva el terruño en la sangre y el alma. Pronto habrá una exposición suya en nuestra Misión Diplomática, dentro de las celebraciones del Bicentenario de Costa Rica.



El embajador Armando Vargas y la pintora Amalia Alegría.



Chris Sandoval sobrevivió al Covid

Hola amigos, espero en Dios todopoderoso que se encuentren muy bien.

Iniciar estas líneas representan para mí un cúmulo de sensaciones que jamás podría explicar; porque para hacerlo hay que vivir tantas cosas por las que ha pasado durante los últimos 27 días. Algo inesperado entró a mi vida, tal ladrón a media noche, me invadió y me dejó sin la “normalidad” de mi vida; sin los planes o proyectos que tenía inmediatamente programados, recordándome que esta vida no es nuestra, sino de Dios que tiene un propósito para cada uno de nosotros. Mi testimonio tiene un único fin, y es concientizar en lo que tenemos, valorar cada movimiento que logramos hacer, y que a veces observamos como tan normal, tan cotidiano y hasta mecánico.

Fui contagiado de Covid y el 5 de abril salí positivo, luego de una serie de síntomas muy fuertes. Me invadieron muchas preguntas; ¿Por qué a mí?, ¿Cómo, si yo me he cuidado?, ¿Y ahora que va a pasar?, en fin, preguntas que para ese momento no tenían ninguna validez. Pasé en mi casa la primera semana con serios problemas respiratorios y de movilización, hasta que el 11 de abril mi oxigenación llegó a puntos muy críticos, por lo que tuve que ser trasladado al Hospital México, donde estuve internado los últimos 16 días.

Amigos, la historia vivida ahí adentro es mi testimonio de vida. Dios y su promesa de no soltarme, añadido a un grupo sensacionales de doctores, internistas, enfermeros, asistentes, especialistas y demás funcionarios que son los verdaderos héroes de cualquier historia que pueda ser contada. Ellos y su vocación; ellos y su amor al prójimo, ellos y su esfuerzo, ellos y su máximo hilo de fuerza por salvar, proteger y cuidar a cada uno de los pacientes que ahí estábamos. Dios sabe que desearía conocer todos sus nombres para agradecerles, para fundirme en un maravilloso abrazo con ellos y decirles “gracias por salvarme, gracias por cuidarme, gracias por darme esperanza, por su entrega en cada día”, y no sólo conmigo, sino con cada paciente que estábamos en esos salones. Los vi derrotados cuando tristemente fallecía alguien, porque dentro de las cosas más crudas que puedo contar, es que vi postrado en mi cama como se apagaron varias vidas durante estos días. Hoy estoy en mi casa, gracias a la promesa de mi Dios, y me falta algún tiempo para estar completamente recuperado. Soy un sobreviviente de Covid; sí, de esa misma enfermedad que algunos ven con desdén y hasta con escepticismo; pero que es muy real y cada día deja a nuestras familias con dolor. Soy un sobreviviente de Covid y lo digo con lágrimas, porque sé que hay muchos otros que no pueden decir lo mismo, a pesar del esfuerzo de ese maravilloso ejército que hay en nuestros hospitales. Si este testimonio llega a una sola persona para que se concientice en que el Covid no es un cuento de hadas, y que por el contrario es real, crudo y muy desgarrador, pues me daré por satisfecho de mi mensaje de vida, de que esos 16 días llenos de una realidad que jamás pensé vivir, valieron la pena. Hoy puedo decir que jamás pensé que dar un paso, comer por mi cuenta, bañarme, ir al baño por mis medios, mover una extremidad, ponerme de pie y siquiera respirar; fueran un lujo, un premio que Dios no regala a cada instante. Gracias infinitas por sus oraciones, por sus plegarias, por sus deseos de recuperación para mí y mis compañeros infectados y que algunos también fueron hospitalizados. Dios les devuelva todo eso con bendiciones a ustedes y sus familias. Por último, y una vez más porque nunca terminaré de agradecerlo, gracias a ese maravilloso personal del Hospital México que logró recuperarme y estar hoy aquí en mi casa en franca recuperación. A ellos, Dios le bendiga siempre. Gracias a todos, y de manera humilde los insto a cuidarse a ustedes y sus familias. De corazón se los dijo amigos, no quisiera que nadie viva lo que pasé en estos 16 días. ¡Gracias y Dios les bendiga a todos!

Con esta motivadora nota de mi colega y amiga, el reportero y comentarista de Teletica Deportes Christian Sandoval, me despido por hoy.



Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.